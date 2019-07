Ile Maurice: Metro Express a pourvu un peu plus de la moitié des postes clés

À environ deux mois de la mise en service programmée du Metro Express sur la desserte Port-Louis- Rose-Hill, le recrutement pour les opérations n'est pas encore terminé. Selon Metro Express Ltd (MEL), 90 % des exercices d'entretien ont été menés pour de nombreuses positions et 60 % des affectations clés (116 postes) sont pourvues. Certaines sous le Youth Employment Programme. Des Mauriciens ayant fait carrière à l'international ont également rejoint l'équipe de MEL. Si le nombre est jusqu'ici inconnu, le ratio de personnel local et étranger est de 9 pour 1.

Depuis le 9 juillet, MEL a lancé un deuxième appel à candidatures pour huit postes, dont le premier exercice avait pris fin le 30 avril. Cela concerne des Senior Technicians Power, Senior Technicians Rolling, Senior Technicians System, Senior Technicians Permanent Way & Infrastructure, Technicians Power, Technicians Permanent Way & Infrastructure, Technicians Rolling Stock et Technicians Systems. Le Metro Express se cherche aussi une réceptionniste, un chauffeur et un Office Attendant.

Des conducteurs toujours recherchés

Les postes de conducteurs de train (Train captains) et d'Operation Control Centre Controllers sont toujours à pourvoir, selon le directeur de MEL, Das Mootanah. Ils seront nécessaires pour la phase 2 du projet, soit de Curepipe à Quatre-Bornes. 25 Train captains sont actuellement en formation. Le 20 juin, ils ont débuté par la partie théorique. Selon Das Mootanah, ils sont formés à bord du simulateur Lander, qui a débarqué d'Espagne. Ils ont ainsi la possibilité de conduire le métro dans des situations réelles, grâce à l'expertise apportée par la société singapourienne SMRT, qui assure l'Operation Readiness du Metro Express.

SMRT avait obtenu, en octobre dernier, ce contrat de Rs 241 millions, pour une durée de deux ans. Les Singapouriens jouent un rôle consultatif dans la préparation des membres clés du personnel (chefs, directeurs et cadres). Interrogé par rapport à la formation du personnel, Das Mootanah explique que «notre programme pour les opérations, mis en œuvre conjointement avec SMRT, est en bonne voie. La formation est en cours et l'élaboration des procédures progresse».

ÉbènePark : Sotravic décroche le contrat

Du nouveau pour le projet qui remplace la Promenade Roland-Armand, sacrifiée à l'autel du Metro Express. Après l'appel d'offres lancé le 11 avril et clôturé fin mai, c'est la société Sotravic qui a été retenue pour la création de l'Ébène Park. Cet espace vert bénéficie d'un budget de Rs 100 millions, sur un terrain de 9 arpents situé à l'arrière du Central Electricity Board (CEB) de Rose-Hill.

Il n'y avait que deux soumissionnaires. Selon Das Mootanah, le déblayage du site est en cours. La planification du parc est faite en trois étapes. Tout d'abord, la conception, qui implique la planification et le concept design ainsi qu'une présentation du plan directeur au Conseil des ministres.

Ensuite, le développement, avec le réaménagement des différents services dans le parc et la construction de la nouvelle route d'accès pour le CEB, entre autres. Finalement, la construction du parc. L'entrepreneur dispose de 244 jours pour terminer les travaux et l'Ébène Park devra être opérationnel d'ici mars 2020. À l'ouverture, il sera doté de parcours de santé, d'un gymnase en plein air, d'espaces verts, entre autres.