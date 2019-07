Sénégal: Première édition du "Grand carnaval de Dakar", festival prévu en novembre

Dakar — Un festival culturel dénommé "Le Grand carnaval de Dakar" se tient en novembre prochain dans la capitale sénégalaise, une première édition qui se veut un outil au service du Tourisme et de l'économie locale, a-t-on appris des organisateurs.

Cette première édition prévue les 8, 9 et 10 novembre est organisée par Labell'Com, avec l'appui des ministères du Tourisme et des Transports aériens, de la Culture et de la Communication, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, de concert avec la ville de Dakar.

"Le Grand carnaval de Dakar, considéré comme un outil au service du tourisme et de l'économie locale, deviendra un rendez-vous incontournable de l'Afrique", indique un communiqué transmis à l'APS.

Selon la même source, cette manifestation annoncera l'ouverture de la haute saison touristique, informant "les amis étrangers, que les sénégalais sont prêts à les accueillir, à leur faire vivre leur culture dans la joie et la bonne humeur, où qu'ils se situent sur le territoire sénégalais".

"Le Grand Carnaval de Dakar répond au besoin de proposer un contenu susceptible d'attirer des touristes en grand nombre et de montrer le vrai visage du Sénégal pays de la Téranga et des Sénégalais, peuple accueillant et ouvert", souligne le texte.

Il ajoute que cette manifestation culturelle, coïncidant avec la période de la haute saison touristique, sera aussi "l'occasion de redécouvrir" les cultures et traditions sénégalaises, ensemble avec les touristes.

Le communiqué précise qu'il est prévu de la gastronomie, une parade en costumes traditionnels commentée par des griots, une séance de dégustation du plat national sénégalais (tiébou dieun), un concert, ainsi que des "side events" autour des cultures urbaines.

"Le Grand Carnaval de Dakar" se veut "une fête populaire ouverte à tous, sous le signe de la promotion du Made in Senegal", selon le communiqué.