Cameroun-Ngambè - Encore une manifestation publique de Cabral Libii interdite

Les autorités administratives sont elles dressées contre toute manifestation publique des partis de l'opposition ?

La question mérite d'être posée puisque le sous préfet de l'arrondissement de Ngambe dans le département de la sanaga maritime, région du littoral, vient d'interdire la manifestation publique de Cabral Libii, prévue le samedi 27 juillet 2019 à Ngambè. Au motif d "absences d'une pièce justificative attestant la qualité de président de PCRN au sieur Cabral Libii"Et pourtant, la demande de manifestation a été introduite, dans les délais, conformément à la loi, le 18 juillet 2019 par Baaka Samuel, coordonnateur communal du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale PCRN.

Ce n´est pas la première fois que Cabral Libii se voit interdire l´organisation d´une manifestation publique depuis la fin de l´élection présidentielle d´octobre 2018.Effectivement, au lendemain de celle-ci, l´ancien candidat à l´élection présidentielle avait vu ses « réunions publiques de remerciement et de sensibilisation » prévues les 21, 22 et 23 février 2019 dans les arrondissements de Biyouha, Bondjock et Makak être annulées. Bis repetita !

Devant cet autre acte d'entrave à la liberté de manifestation publique, il y a lieu de s'interroger sur le rôle de l'autorité administrative dont le rôle devient de plus en plus nocif à la manifestation des libertés individuelles et collectives.

Bien plus, on se souvient que Samedi dernier, un meeting à "haut risques" de trouble à l'ordre public du Rdpc, parti au pouvoir, était autorisé par le sous préfet de Bafoussam 1er.Une politique de deux poids, deux mesures qu'il convient de dénoncer.