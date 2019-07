Maroc: Youcef Reguigui s'adjuge la dernière étape

9ème Challenge international de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de cyclisme

Le cycliste algérien Youcef Reguigui a remporté la troisième et dernière étape de la 9è édition du Challenge international de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de cyclisme.

L'Algérien s'est adjugé la première place grâce à un chrono de 3h4min50/100è, devançant dans le sprint final le Sud-Africain Julius Jayde et l'Azerbaïdjanais Elchin Azadov, lors de cette étape de 140 km (Fquih Ben Salah-Tadla-Bejaâd-Oued Zem-Fquih Ben Salah). Les cyclistes marocains Youssef Bdadou, Mohcine El Kouraji et Achraf Deghmi ont décroché respectivement la quatrième, la cinquième et la sixième positions.

Organisé en célébration de l'anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, cet événement s'inscrit dans le cadre du calendrier de l'Union cycliste internationale Africa Tour et reflète la dimension réelle de l'attachement indéfectible et irréversible du peuple marocain au Glorieux Trône alaouite, garant de l'unité, de la stabilité et de la prospérité du Royaume.

Cette compétition ambitionne d'être une vitrine valorisant les atouts touristiques du pays ainsi que ses richesses culturelles, d'autant plus que ce challenge constitue un facteur d'évolution sociale" et confirme une fois de plus que le Royaume du Maroc est un véritable havre de paix et une terre d'hospitalité, de dialogue et de tolérance.

Cette manifestation sportive internationale est organisée par la FRMC en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité national olympique marocain (CNOM), l'Union cycliste internationale (UCI) et la Confédération africaine de cyclisme (CAC).