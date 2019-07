Cote d'Ivoire: Digitalisation des entreprises - L'Agence Côte d'Ivoire Pme en première ligne d'un important projet

Dans sa stratégie visant la compétitivité des Pme ivoiriennes, l'Agence Côte d'Ivoire Pme encourage les entreprises qui s'investissent dans la digitalisation en vue de booster leurs activités.

C'est dans ce cadre que cette structure étatique appuie le programme Africa loves tech. Un programme initié conjointement par la structure Simplon Côte d'Ivoire et l'Association 3535, avec la collaboration du Pnud, et qui a permis à une dizaine de jeunes développeurs d'être formés sept mois durant de manière pointue, et placés dans dix start-up pour un stage d'un an.

Les bénéficiaires du programme ont été officiellement présentés, le 23 juillet, à Dream Factory, le centre d'incubation public sis à la Riviera. Au cours de la cérémonie qui marquait l'apothéose du programme, des certificats ont été décernés aux participants.

Ismaïla Cissé, directeur de l'accompagnement conseil et du climat des affaires de l'Agence Côte d'Ivoire, a rappelé la contribution de l'agence dans la digitalisation des entreprises. « Nous avons un rôle moteur pour ce qui est d'accroître la compétitivité des entreprises des Pme et des start-up. La digitalisation est l'un des plus importants défis auxquels sont confrontées les entreprises dans un contexte où le marché africain est en train de devenir unique.

C'est pour cela que nous avons initié le programme Pme digital qui permet de résoudre deux problèmes : permettre aux Pme et start-up d'avoir à disposition des ressources humaines qui ont de l'expertise en digitalisation hautement technologique et contribuer au Plan social du gouvernement. C'est pour cela que nous appuyons le programme Africa loves tech », a-t-il expliqué.

Pour sa part, la cheffe projet de Simplon Côte d'Ivoire, Raïssa Banhoro, a exprimé sa fierté à l'issue du programme. « Notre fierté vient du fait que les jeunes formés sont totalement autonomes aujourd'hui. Ce sont des développeurs très complets », s'est-elle félicitée.