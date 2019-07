Congo-Brazzaville: Chine/Congo - Ma Fulin souligne des progrès importants dans la coopération militaire et sécuritaire

« Ces dernières années, les échanges et la coopération entre les deux armées se multiplient avec des fruits abondants », a déclaré le diplomate chinois lors d'une cérémonie marquant le 92e anniversaire de la fondation de l'armée populaire de libération de Chine, célébré le 25 juillet à Brazzaville.

Devant les autorités congolaises représentées par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, et autres invités de marque, l'ambassadeur de Chine a saisi cette occasion pour faire le point sur la coopération sino-congolaise, marquée cette année par la participation des autorités militaires aux différentes rencontres organisées en Chine.

En effet, ces autorités militaires congolais ont participé chacun à la huitième édition du Forum de Xiangshan de Beijing ; à la célébration du soixante-dixième anniversaire de la fondation de la Marine chinoise, et à la première édition du Forum sino-africain sur la paix et la sécurité.

« L'amitié entre la Chine et le Congo qui s'enracine dans l'histoire est pleine de vitalité. La coopération militaire et sécuritaire sino-congolaise a fait dans le passé, fait aujourd'hui et fera toujours dans l'avenir partie importante des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays », a indiqué Ma Fulin.

L'arrivée au Congo d'un groupe d'experts militaires chinois depuis l'an dernier pour une formation professionnelle à l'Académie militaire Marien-Ngouabi n'est pas passée sous silence. Réciproquement, l'ambassadeur a annoncé qu'en septembre prochain des stagiaires militaires congolais iront successivement en Chine pour poursuivre leurs études. Il est convaincu que les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux armées « iront de plus en plus loin et de plus en plus haut ».

S'agissant de la coopération sino-africaine, le diplomate Chinois a exprimé la volonté de son pays à jouer un rôle constructif dans le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité de l'Afrique. « La Chine est toujours un acteur constructif dans les affaires de paix et de sécurité de l'Afrique », a-t-il laissé entendre.

« Lors du Sommet de Beijing 2018 du Forum sur la Coopération sino-africaine, le président chinois, Xi Jinping, a annoncé que le gouvernement créerait un fonds de coopération Chine-Afrique pour la paix et la sécurité, et continuerait à fournir des aides militaires sans contrepartie à l'Union africaine », a rappelé l'ambassadeur de Chine.

La Chine a présenté mercredi dans un document ses ambitions de bâtir une armée moderne et avancée technologiquement,

L'armée chinoise à l'horizon 2035...

« Aujourd'hui, la Chine est repositionnée sur un nouveau point de départ. Pour mieux s'adapter aux changements de l'environnement de la sécurité nationale et de la situation stratégique internationale, elle s'applique à construire une armée du peuple fidèle au Parti, capable de gagner et exemplaire dans son comportement », a fait savoir Ma Fulin, tout en rappelant la contribution de cette armée à « la défense de la sécurité nationale, de la souveraineté et de l'intégralité territoriale de la Chine ».

À l'horizon 2035, le pays, a-t-il ajouté, vise « la modernisation globale de la défense nationale, et de porter, d'ici le milieu de notre siècle, l'armée chinoise au premier rang du monde, fournissant ainsi un appui stratégique pour la consolidation de la direction du Parti communiste chinois et du système socialiste, pour la sauvegarde de la souveraineté, de la réunification nationale et de l'intégrité territoriale, pour la protection des intérêts nationaux à l'étranger, et pour la promotion de la paix et du développement dans le monde ».

Evoquant les concepts fondamentaux et les interrelations complexes existant entre les politiques de paix et de sécurité d'un côté, et la coopération internationale de l'autre, l'ambassadeur a annoncé la publication, le 24 juillet, par le gouvernement chinois, d'un nouveau livre blanc de défense nationale dans lequel il a exposé « systématiquement sa politique de défense nationale de nature défensive dans la nouvelle ère ».

« L'armée chinoise se conformera au courant de la paix et du développement de notre époque, et contribuera activement à la construction d'une communauté de destin pour l'humanité », a assuré le diplomate Chinois.

La cérémonie a été marquée par la projection d'un film intitulé « l'armée populaire de libération de Chine, une force pour la paix mondiale »; l'exposition photos rappelant le rôle de cette armée, ainsi que les temps forts de la coopération sino-congolaise.