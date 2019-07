Mauritanie: La Mauritanie reçoit un premier lot d'équipements militaires remis par les Etats Unis d'Amérique

Notre pays a réceptionné vendredi à Nouakchott le premier lot d'équipements militaires remis aux forces armées mauritaniennes en appui au contingent mauritanien de la force conjointe du G5 Sahel.

Le lot se compose de 99 pick-up une cabine, 15 pick-up deux cabines, 6 ambulances et d'autres matériel.

Dans un mot prononcé au cours de la cérémonie de remise du lot qui s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine, le ministre de la Défense nationale, M. Yahya Ould Hademine a indiqué que ce don contribuera à l'équipement et au renforcement du contingent mauritanien et au rehaussement de son opérationnalité pour lui permettre d'accomplir la mission qui lui est confiée dans la cadre de la force conjointe du G5 Sahel.

Il a ajouté que la Mauritanie a très tôt compris qu'il est nécessaire d'adopter une stratégie sécuritaire rigoureuse pour sécuriser ses frontières contre les menaces des groupes terroristes actifs dans la région et les opérations de trafic de drogue et d'armes, ce qui , a-t-il dit, a eu des répercussions positives qui ont permis de créer un climat approprié pour le développement, l'afflux des investissements et l'animation du tourisme.

Il a souligné que la Mauritanie apprécie hautement ce don qui vient , a-t-il dit, à un moment où elle compte sur l'appui de ses partenaires dans cette voie visant la propagation de la paix et de la sécurité dans la région du Sahel.

Pour sa part, l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en Mauritanie, SEM. Michel Dodman, a indiqué que la Mauritanie et les Etats Unis sont fiers du solide partenariat qui les lie en matière de sécurité, soulignant que notre pays a plus que prouvé son engagement ferme face aux menaces et défis sécuritaires.

Il a ajouté que le bilan enviable de la Mauritanie en matière de sécurité constituera certainement l'un des points forts de l'héritage que le Président Mohamed Ould Abdel Aziz aura légué à son successeur, et je suis confiant que notre coopération en matière de sécurité continuera à se développer davantage avec le gouvernement du président élu, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Il a en outre salué le rôle de leadership que la Mauritanie joue au sein du G5 Sahel, notamment en abritant le siège du secrétariat permanent et le collège de défense du G5 Sahel.

Nous sommes ici, a-t-il dit, pour reconnaitre les efforts des troupes mauritaniennes et les soutenir dans l'accomplissement de leur noble mission au sein de la force conjointe.

La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de défense nationale, du secrétaire permanent du G5 Sahel et de plusieurs autres responsables militaires.