Congo-Brazzaville: Journée nationale du sport - Hugues Ngouélondélé place la formation au cœur de la célébration

Dans son message délivré dans le cadre de la journée nationale du sport qui sera célébrée le 28 juillet sur toute l'étendue du territoire national, le ministre des Sports et de l'éducation physique a insisté sur la formation pour relancer le sport congolais.

La journée nationale des sports est célébrée chaque dernier dimanche du mois de juillet. À Brazzaville, les activités qui vont se dérouler au gymnase Henri-Elendé seront patronnées par le ministre des Sports et de l'éducation physique. Dans son message, Hugues Ngouélondélé a insisté sur deux piliers essentiels : les reformes et la formation.

« Cette commémoration nous offre l'opportunité de relever que ce secteur, bien qu'ayant présenté souvent des résultats mitigés, reprend progressivement ses marques. En effet, à travers le Plan national de developpement (PND 2018-2022), le gouvernement de notre pays s'emploie, dans les axes relatifs à la gouvernance du sport, à répondre aux besoins fondamentaux de reforme et de formation dans ce secteur », a souligné Hugues Ngouélondélé.

Le ministre des Sports et de l'éducation physique a, en effet, précisé que les réformes envisagées pour relever les défis qui se présentent (... ) sont d'ordre structurel et organisationnel. La formation, a-t-il reconnu dans son message, est une piste que le gouvernement va explorer intensément pour relancer et contribuer à la préparation d'une génération sportive performante.

« Il est prioritaire et indispensable de former les sportifs sur tous les plans : physique, tactique, technique et mental. Il est aussi essentiel de les former jeunes en vue de disposer ... », a-t-il souhaité.

La relance des jeux de l'Office national du sport scolaire et universaitaire (Onssu) s'inscrit, selon lui, dans cette vision. Ces jeux a-t-il précisé, se tiendront cette année à Ewo chef- lieu du département de la Cuvette-ouest.

« Ces jeux favorisent l'apprentissage, suscitent des vocations et facilitent la détection des talents », a-t-il rappelé, tout en reconnaissant que le chemin du redressement du sport national est encore long à parcourir. Hugues Ngouélondélé compte, par ailleurs, sur le concours des principaux acteurs pour atteindre les objectifs souhaités.

« Si la vision et la volonté du chef de l'Etat, son excellence Denis Sassou N'Guesso, ont permis à la République du Congo de se doter d'infrastructures sportives de niveau international dans tous les départements, il ne devrait donc pas y avoir des obstacles insurmontables à la promotion de l'élite et au développement du sport », a-t-il conclu.