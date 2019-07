Congo-Brazzaville: Coupe du Congo de football féminin - Les places pour la finale sont chères

Les demi-finales des dames n'ont pas donné les premiers éléments de réponse quant aux équipes qui disputeront la finale le 14 août à Brazzaville. C'est un triste zéro but partout qui a sanctionné les deux rencontres disputées le 26 juillet au stade Alphonse-Massamba-Débat

Il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu lors des demi-finales des dames. Encore moins des buts lors des rencontres opposant respectivement Tula ka tula au Rayons du Soleil et le Club Espérance de Brazzaville (CESB) à Epah-Ngamba. Ce qui réserve le 1er août respectivement au stade Alphonse-Massamba-Débat et au Complexe sportif de Pointe-Noire des matches retour très ouverts et indécis.

Dans le football, le nul blanc qui est d'ailleurs un score piège, n'avantage pas seulement l'équipe qui a été reçue même si le Rayons du Soleil et Epah Ngamba ne doivent non plus boudé leur plaisir d'avoir fait peut-être un pas vers la qualification.

Il y a lieu de reconnaître aussi que ces deux équipes restent sous la menace de leurs adversaires qui joueront à coup sûr la manche retour plus libérés afin de saisir les deux options qui se présentent devant elles (nul avec but ou victoire) pour priver les deux équipes d'accéder en finale.

Pour celles qui vont recevoir le 1er août, gagner reste la seule option pour se qualifier et disputer une finale inédite. Car dans le lot des demi-finalistes, Tula ka tula et Rayons du Soleil n'ont jamais remporté le trophée. Ce qui est sûr, l'une d'entre elle sera en finale puisqu'elles ont eu la chance de s'affronter entre elles. Dans l'autre demi-finale, l'un des anciens vainqueurs laissera sa peau. Ce sera soit le CASB vainqueur en 2004 ou Epah Ngamba vainqueur de la dernière édition en 2018.

Notons que l'absence des clubs les plus titrés dans le dernier carré (AC Léopards et le FCF La Source (5 titres) et l'AC Colombes (4 titres) est la plus grosse surprise de cette édition.