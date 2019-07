Madagascar: Education Tour - Les matières scientifiques à l'honneur

La finale de l'Education Tour organisée par le ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel (MENETP) avec l'aide du bailleur Agence Française de Développement (AFD) se déroulera pendant deux jours, du 26 au 27 juillet, au siège du MENETP à Anosy.

« Il s'agit d'un mouvement scientifique initié en décembre 2018 au sein de tous les établissements privés et publics malgaches. Pour cela, nous avons organisé diverses séances, notamment des expositions qui portaient sur les matériels utilisés en laboratoire et en enseignement de la science , mais également des concours scientifiques pour les élèves. Différentes étapes de présélection ont eu lieu dans les écoles, dans les districts, puis au niveau des régions , avant d'aboutir à cette finale qui se tiendra pendant deux jours », a expliqué la consultante de l'AFD, Manda Ratsimbazafy. L'objectif est simple selon cette dernière :« nous avons mis en place ce projet afin d'attirer les enfants vers les matières scientifiques, laissées un peu à l'abandon au profit des matières littéraires ces derniers temps ». Elle a aussi ajouté que ce programme a vu la participation à la fois des enseignants, des élèves, du MENETP et les partenaires.

Des stands d'exposition. Le programme de l'Education Tour est très riche. Le parking du ministère de l'Education s'est par exemple transformé en un lieu d'expositions pour différents stands. On y a vu le stand du lycée Nanisana, du collège Saint François Xavier , du CEG Avaradoha et bien d'autres encore. Une manière pour les élèves et leurs enseignants d'exposer au public leurs travaux : des hélicoptères avec des hélices tournantes ou des maquettes de maisons éclairées avec des mini-lampes. Pour le CEG Avaradoha, c'était particulièrement intéressant de voir les œuvres des élèves des classes de 6e, des maisonnettes si bien faites et si bien éclairées avec des montages en série ou en parallèle. « Les travaux ont été effectués entièrement en classe pour cette équipe », a expliqué Rasamimanana Tovohery, un opérateur dudit CEG.

Les concours. Outre les conférences et les expositions, les rallyes font également partie du programme de l'Education Tour. Pour la journée du vendredi, ce sont les collégiens qui se sont disputés la première place pour le rallye scientifique spécial collège(science, physique et mathématiques). Le samedi sera consacré à la finale du rallye lycée et du concours d'invention. La cérémonie se poursuivra ensuite par les remises des prix et la distribution des primes pour les équipes jusqu'à la clôture officielle à midi.

L'avis des enfants. Pendant cette première journée de la finale de l'Education Tour, les élèves issus de divers établissements sont nombreux à s'être rendus sur place. « C'est le proviseur de notre lycée qui nous a parlé de cet événement alors nous sommes venus par curiosité », ont déclaré Anthonia et Mylène, deux jeunes élèves du lycée Jules Ferry Faravohitra. Elles ont trouvé l'événement intéressant, « comme nous sommes en première scientifique, nous trouvons toutes les expositions très intéressantes. Nous comptons d'ailleurs revenir demain avec d'autres copains », ont-elles ajouté. Une bonne nouvelle pour la commission nationale malgache pour l'Unesco, un des exposants sur les lieux, et qui se fixe comme objectif, la promotion des matières scientifiques auprès de la gent féminine.