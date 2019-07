Madagascar: Blanche Nirina Richard au MESUPRESI - Qualité et bonne gouvernance parmi ses priorités

La nouvelle ministre, le Pr Blanche Nirina Richard, vient de prendre officiellement les rênes du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, qui devient maintenant le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation.

La passation de service a eu lieu hier, entre la ministre sortante, le Pr Félicité Rejo-Fienena et l'unique ministre entrante au gouvernement Ntsay. L'occasion pour la nouvelle ministre de souligner ses priorités tout en respectant le principe de la continuité. Annonçant la couleur, elle a partagé ses priorités, lesquelles portent sur la qualité de la formation et de la recherche, et sur la mise en place de nouvelles infrastructures en vue d'accueillir les nouveaux étudiants aux portes des universités, et qui doivent accéder aux études supérieures.

Et enfin mais non des moindres, la bonne gouvernance au niveau de l'utilisation des fonds publics figure également parmi les priorités de la nouvelle ministre. Les étudiants, eux, attendent de la ministre entrante, du concret sur le LMD et faire de la réussite du basculement vers ce système, une réalité. Un défi que toutes les universités de Madagascar doivent relever, mais pour l'instant, les réalités du terrain sont encore loin de refléter une atteinte prochaine de cet objectif.