Algérie: CAN 2019 - Riyad Mahrez honoré par la ville de Sarcelles

Riyad Mahrez est l'un des artisans majeurs du sacre de l'Algérie à la CAN 2019. Cette performance n'a pas laissé indifférente le maire de sa ville natale en France.

En effet vendredi, la ville de Sarcelles, par le truchement de son maire, Patrick Haddad, a honoré le capitaine des Fennecs de la médaille d'honneur. En présence de ses proches et amis d'enfance, Riyad Mahrez a été récompensé par Sarcelles. Le milieu offensif de Manchester City se dit très honoré par cette distinction.

« C'est vraiment ma ville, celle où j'ai grandi, où j'ai passé presque toute ma vie et où j'ai vécu beaucoup de choses. C'est une immense fierté d'être honoré par la Ville », a-t-il déclaré. Avant de parler du sacre continental de l'Algérie : « On voulait vraiment aller au bout car on sentait qu'on avait la génération pour. On se connait depuis quatre-cinq ans et on méritait de faire quelque chose. Et on a pu atteindre cet objectif grâce au coach qui a réussi à nous réinculquer les valeurs chères à tous les algériens et à nous remobiliser ».

Pour rappel, en 7 matchs disputés à la CAN 2019 Riyad Mahrez a inscrit 3 buts. Le plus décisif est le coup franc marqué en demi-finale face au Nigéria.