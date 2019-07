Ile Maurice: Krouink - Stock épuisé à Rs 1 190 la peluche

Le prix de la peluche de la mascotte est passé de Rs 890 à Rs 1 190. Le directeur de City Sport, fournisseur officiel, s'explique.

Comment se fait-il que les peluches Krouink coûtent si cher ? Elles sont passées de Rs 890 à Rs 1 190 en l'espace de quelques jours. C'est la question que se posent ceux qui ont voulu s'acheter une de ces cateaux vertes commercialisées par City Sport, le fournisseur officiel.

Au ministère de la Jeunesse et des Sports, une source autorisée explique que «c'est l'entreprise qui fixe les prix». De souligner que c'est à la suite d'un exercice d'appel d'offres que City Sport a obtenu le contrat pour la vente des «goodies» liés à la 10e édition des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI).

Direction City Sport. Son directeur général, Dominique Filleul, soutient que la différence des prix est due au fait qu'il y a deux versions de Krouink. «La première, qui coûtait Rs 890, était importée de Chine. Compte tenu de son succès, on a décidé d'en fabriquer à Maurice. L'importation allait prendre beaucoup de temps, et on risquait de ne pas avoir la marchandise dans les temps voulus. On a été victimes de notre succès», dit-il.

City Sport s'est ainsi tourné vers Wally Plush Toys, sis à Petite- Rivière. «C'est en se basant sur le prix fixé par le fabricant qu'on a décidé le nôtre, soit Rs 1 190. Bien qu'on ne soit pas gourmand, il faut bien qu'on gagne un peu d'argent. Il y a aussi la taxe à payer», fait ressortir Dominique Filleul. D'ajouter que la hausse de Rs 300 n'a pas pour autant freiné l'engouement pour ces peluches dans les boutiques de City Sport. «Cette marchandise a disparu en presque deux jours», souligne-t-il. D'ailleurs, hier, il n'en restait plus.

Y aura-t-il une nouvelle cargaison ? «Malheureusement non. Car les matières premières sont épuisées aussi», laisse entendre le directeur. Une information que nous confirmera la directrice de Wally Plush Toys, Sylvette Krueck.

Cependant, d'ici la semaine prochaine, «une décision devrait être prise». Laquelle ? On n'en saura pas plus pour l'instant. Notre interlocutrice nous dira simplement qu'«au quotidien, on reçoit entre 500 à 600 appels téléphoniques de la part des personnes qui souhaitent s'acheter une peluche Krouink. Or, on ne peut pas prendre sur nous. Il faut voir avec les autorités concernées», indique Sylvette Krueck.

D'ajouter que la firme se réjouit du franc succès de la peluche. Car, «celle-ci aurait pu ne pas être populaire. Il y a toujours des risques avec des items pareils. Par exemple, pour la finale de la Coupe du monde, tout le monde peut bien vouloir posséder un T-shirt de Brésil, mais lorsque ce pays perd un match, personne n'en veut, affirme la directrice de Wally Plush Toys. On a de la chance que Krounik soit notre mascotte et surtout que Maurice soit en tête de lice lors de ces Jeux».

Ce qui explique également la vente de contrefaçons de peluches Krouink sur Facebook. «Il y a toujours un marché parallèle», commente Dominique Filleul.