Ile Maurice: Le jeu des politiciens...

opinion

Ils veulent profiter de la vague de ferveur que soulèvent nos champions. Ils nient vouloir «faire de la politique» mais ils ont tout fait pour ne pas passer inaperçus.

Réunir des milliers de Mauriciens. Ce que la politique n'arrive pas à faire, nos sportifs le font. Depuis l'ouverture des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI), les politiciens de tous bords sont sur les sites des compétitions. Ils insistent sur le fait que leur motivation c'est pour soutenir les athlètes ou encore qu'ils sont fans de sports. N'empêche, qu'à la veille des élections générales, il est difficile de croire que ces futurs candidats n'en profitent pas, du moins un peu, pour se «faire voir».

Déjà au coup de sifflet final mercredi, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a quitté la loge des VVIP pour féliciter les joueurs du Club M sur la pelouse. Peu après, des membres du cabinet se sont frayé un passage dans une foule dense pour suivre leur leader. La police n'a eu d'autre choix que de les laisser passer. Parmi eux, il y avait évidemment Stephan Toussaint, suivi d'Eddy Boissézon, Mahen Jhugroo, Nando Bodha, Sudhir Sesungkur, Marie-Claire Monty, Alain Aliphon et Mahen Seeruttun.

Peu après la publication d'un article sur lexpress.mu mercredi soir, montrant les ministres qui bousculent des officiels sur la pelouse, Mahen Jhugroo, un peu agacé, a appelé un journaliste de l'express pour s'expliquer. «Cela n'a rien à voir avec la politique. C'est un soutien à nos footballeurs. De plus, je suis un grand amateur de football. Comment peut-on penser qu'on est à faire de la politique alors que tous les Mauriciens soutiennent nos athlètes ?»

Toujours au même match de football, les élus du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) Malini Sewocksingh et Adrien Duval étaient dans la loge des VVIP. Avant la rencontre, l'ancien speaker-adjoint a sympathisé avec ceux qui n'ont pas eu de billets. «J'y étais en tant que supporteur et amateur de football. Nous ne faisons pas de politique en cette période», rappelle-t-il.

Le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, était présent au match des quarts de finale contre Madagascar le 22 juillet. Il a également assisté à des épreuves avec ses partisans dans sa circonscription. «Il est impératif que le prochain gouvernement s'assure que nos sportifs de haut niveau, qui nous ont fait tellement honneur pendant ces Jeux, aient la priorité pour un emploi décent dans la fonction publique. Et que ces Jeux aident à réduire les inégalités et les préjugés dans notre pays», a-t-il écrit sur sa page Facebook hier. Des membres du bureau politique du Mouvement militant mauricien (MMM) étaient également présents à Curepipe.

Cependant, le véritable «marathonien» du stade est Pravind Jugnauth. Il a été pratiquement partout. On l'a vu en famille à la piscine de Côte-d'Or ; ensuite, il n'a pas manqué d'être présent à Bambous pour l'athlétisme ; et enfin, il a assisté à des épreuves de judo, d'haltérophilie et de boxe. À toutes les compétitions, la MBC et le personnel de son service de communication ont tout fait pour médiatiser sa présence. Pour sa part, son adversaire direct, Navin Ramgoolam, était aux premières loges, hier à Vacoas, pour les finales de boxe.

Par ailleurs, à Côte-d'Or, le public a pu apercevoir les ministres Pradeep Roopun, Alain Wong et Leela Devi Dookun-Luchoomun qui n'ont pas raté l'occasion de se faire prendre en photo avec les vainqueurs. Du côté de l'opposition, le chargé du dossier sport au MMM, Franco Quirin, a sillonné les stades ou gymnases en signe d'encouragement aux athlètes. Du côté du Mouvement patriotique, Tania Diolle n'a pas manqué d'aller soutenir les haltérophiles à Curepipe.

Zone VVIP : accès à Gooljaury, nul ne se mouille

Rakesh Gooljaury est-il une personnalité importante ? En tout cas, durant le match de foot opposant Maurice à Mayotte, ce mercredi 24 juillet, on ne pouvait s'y tromper. L'homme d'affaires (photo) était assis dans les gradins réservés auxVVIP. Non loin de lui, l'on pouvait voir le Premier ministre, Pravind Jugnauth, le président de la République par intérim, Barlen Vyapoory, mais aussi des officiels de Mayotte. Idem pour dimanche dernier, lors de la compétition de natation, à Côte-d'Or. Il se trouvait, une fois de plus, dans la zone réservée aux VVIP.

Nous avons voulu comprendre comment l'accès à la zone VVIP était contrôlé. L'attaché de presse du ministre Stephan Toussaint, Fabien Hector, nous a expliqué que ces sièges étaient réservés aux sponsors, aux VVIP, ainsi qu'à leurs agents de sécurité accrédités, aux membres du Comité d'organisation des Jeux des îles, à ceux du Conseil international des Jeux, mais aussi aux représentants de la Mauritius Football Association dans le cadre d'un match de foot...

«Il était là-bas ? Je ne sais pas. Je sais que la presse n'a pas accès à ces gradins. Et même pour les agents de sécurité, il n'y a que ceux qui ont l'accréditation qui peuvent entrer dans cette zone», a répondu l'attaché de presse Fabien Hector lorsque nous lui avons demandé si Rakesh Gooljaury comptait parmi les sponsors.