Ile Maurice: Polémique - Les Agliotti partis en Afrique du sud

C'est dans une maison à PEreybère que séjournait jusqu'à tout récemment le couple sud-africain Glenn et Lelani Agliotti. Nous avons pu trouver la demeure en question mais pas ses occupants. En effet, le couple s'est envolé pour l'Afrique du Sud avec ses deux enfants âgés autour de dix ans.

Ces Sud-Africains vivaient dans cette maison depuis plus d'un an, indique une source. «Il est parti depuis plus d'une semaine. Et pour elle, c'était jeudi dernier. Ils sont en vacances en Afrique du Sud», confirme-t-elle.

Rappelons que Glenn Agliotti, détenteur d'un permis de résidence en tant qu'époux de Lelani Agliotti qui, elle, possède un occupation permit, répond de plusieurs accusations en Afrique du Sud. Il y aurait été condamné pour trafic de drogue et il est soupçonné d'être impliqué dans des cas de fraude et d'assassinat. Quant à Lelani Agliotti, elle aurait fondé l'entreprise Style by Bella dans une maison située dans le Nord. Mais, au bout de deux semaines, elle aurait fait annuler le contrat de location. Contacté, le propriétaire qui leur loue leur maison actuelle a déclaré ne pas être «disponible pour parler de ce cas».