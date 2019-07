Ile Maurice: Éducation - Manuels scolaires du MIE, nouvelle approche

S'aligner sur la réforme, tout en continuant à se baser sur le National Curriculum Framework et sur le Teaching and Learning Syllabus. C'est dans cette optique qu'ont été élaborés les nouveaux manuels scolaires du Mauritius Institute of Education (MIE).

Des panel meetings regroupant des enseignants soigneusement sélectionnés ont été organisés afin d'avoir leur avis et leur aide sur les différents chapitres. Après l'élaboration, une phase de validation a eu lieu avant l'introduction des manuels dans les salles de classe.

Derrière ce travail gigantesque, une philosophie a primé : innover et s'adapter à la nouvelle génération. Les nouveaux manuels utilisent des exemples basés sur la société mauricienne et adoptent une approche pluridisciplinaire et holistique.

«Pour les mathématiques, par exemple, le manuel ne vous donne pas seulement les faits, mais vous aide systématiquement à comprendre le sens», déclare Ajay Ramful, du département des mathématiques du MIE, qui s'occupe de l'élaboration de manuels. «Ce n'est pas juste une liste de symboles et de chiffres.»

Les nouveaux livres permettent aussi une progression du Grade 1 au Grade 9.«Nous ne préparons pas seulement un manuel, mais aussi du matériel additionnel lorsque c'est nécessaire. Par exemple, pour les Grades 1 et 2, nous avons préparé des big books colorés et pour le Grade 3, il y a une collection d'histoires dans un livret pour que les enfants développent le goût de la lecture», explique Aruna Ankiah Gangadeen, du département d'anglais, qui travaille aussi sur les manuels.

De plus, pour les langues, l'accent est mis sur les compétences orales, tandis qu'il y a peu, on se concentrait uniquement sur la lecture et l'écriture, dit-elle. Les manuels poussent également l'élève à être plus actif dans la classe. La relation entre l'élève et l'enseignant se fait ainsi plus interactive.

«On ne veut pas que les enseignants débutent la classe en écrivant uniquement la date du jour et le nom du chapitre, on veut qu'ils utilisent les exemples. Pour le livre de mathématiques, chaque chapitre commence par des images également liées au contexte mauricien», ajoute le professeur de mathématiques. «On ne croit pas qu'apprendre par cœur, comme un perroquet, est utile. Les enfants doivent interagir et comprendre les concepts en contexte», poursuit sa collègue.

«Life skills» enseignées

Afin que l'éducation mauricienne s'aligne sur les Sustainable Development Goals de l'UNESCO, des matières telles que Life skills, pour développer les 21st century skills, ont été introduites. Business and Enterpreneurship Education, entre autres, est enseignée en Grades 7 à 9. Design and Technlogy est maintenant accessible aux filles et Home Economics aux garçons. Et le Kreol Morisien est enseigné des Grades 1 à 9.

À la requête de la commission de l'Éducation de Rodrigues, un carnet scolaire pour les Grades 4,5 et 6, suivant la progression de chaque élève, sera introduit. Cela permettra aux enseignants de mieux connaître les forces et faiblesses des élèves et de se concentrer sur leur progression plutôt que leur note.

«On donne des idées, mais un seul manuel ne peut pas répondre aux besoins de chaque enfant, de chaque salle de classe. Il y a un travail d'adaptation à faire de la part de l'enseignant», souligne Aruna Ankiah Gangadeen.