Congo-Brazzaville: Festival du cinéma congolais - La 5e édition sera lancée le 2 août

L'évènement aura lieu du 2 au 4 août à Pointe-Noire au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, à l'EAD et à l'espace du Trentenaire.

Organisé par le Club des cinéastes du Congo que dirige Flaverick Beautresor Kouta, le festival des films congolais est un rendez-vous des passionnés du 7e art. Il se veut populaire et grand public en donnant la possibilité aux Congolais en général et aux Ponténégrins en particulier d'apprécier et de consommer le cinéma local à travers les projections populaires.

Selon Flaverick Beautresor Kouta, directeur dudit festival, l'objectif de ce festival est de faire la promotion du cinéma congolais qui peu à peu retrouve son lustre d'antan. Lors de ces retrouvailles cinématographiques, les cinéphiles seront formés dans divers métiers du cinéma tels le jeu d'acteur, le cadrage, l'écriture de scénario sans oublier le partage d'expérience des professionnels du cinéma entre eux d'un côté et avec les cinéphiles de l'autre.

Pour cette 5e édition, le festival bénéficie de l'apport de Léocady Kakama, présidente de l'association Kakama « Accroche toi » installé à Epinay -sur-Seine en France et marraine de ladite édition. Plus de seize ambassadeurs soutiennent cette initiative en apportant chacun une contribution matérielle et financière pour garantir sa réussite. Plusieurs films sont au programme lors de cette 5e édition avec une série de projection des films, la présentation des ambassadeurs, des partenaires et des sponsors. La 2e journée est consacrée à la projection des films en compétition suivie du dîner de charité.

La dernière journée est réservée à la remise des certificats aux ambassadeurs, partenaires sponsors, participants aux ateliers et des cinéastes et acteurs des films sélectionnés peu après la dernière séance de projection. En apothéose, une soirée dansante est reservée aux participants. Le réalisateur Flaverick Beautresor Kouta est l'initiateur du festival des films congolais organisé par le Club des cinéastes du Congo. Formé au Maroc, le jeune scénariste a plusieurs films à son actif dont le film Tâ Papaye, Superman noir, Chaque enfant a des droits et chaque parent des devoirs, Le sida, une affaire de tous, Le Blédard, série (gags) de sensibilisation aux nouvelles technologies, avec Yassine-Vision, Flash-Back, court métrage sur la discrimination tribale, La règle de 3". "Puzzle" et "Mwana nsana", le doc lucien...