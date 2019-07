Congo-Brazzaville: Institutions - Alexis Thambwe Mwamba porté au perchoir du Sénat

Le cadre du Front commun pour le Congo (FCC) a été élu à la présidence de la chambre basse du Parlement à l'issue de l'élection des membres du bureau définitif de cette institution organisée le 27 juillet à l'hémicycle du Palais du peuple.

L'ex-ministre de la Justice qui concourrait à la présidence du Sénat, à côté de Modeste Bahati, un des derniers dissidents du FCC, a recueilli soixante-cinq voix sur cent et huit votants, contre cinquante-cinq à son challenger. Alexis Thambwe Mwamba succède ainsi à Léon Kengo wa Dondo à la tête du Sénat et c'est avec émotion qu'il a tenu, dans son mot de circonstance, à remercier l'autorité morale de son regroupement politique, Joseph Kabila Kabange, pour la confiance qu'il a placée à sa modeste personne en le désignant candidat à la présidence du Sénat.

Revenant sur quelques traits de son programme d'action présenté en liminaire lors de la campagne électorale, il a martelé sur le caractère prestigieux de la chambre haute qui doit être conservé. Une chambre dont la présence garantit l'équilibre du pouvoir, indispensable au fonctionnement de la démocratie. Elle s'attellera à examiner et à rectifier au besoin, ce que la première chambre aura produit et à formuler des amendements nécessaires. Et de marteler sur le rôle stabilisateur du Sénat, essentiel à une démocratie apaisée.

Sous son mandat, Alexis Thambwe Mwamba promet de faire jouer à l'institution son rôle en tant que contrepouvoir et à booster son efficacité en la mettant résolument au service de la RDC pour laquelle il s'est engagé à promouvoir le développement et le redressement. Jamais, sous sa mandature, une parcelle du pays en proie à l'insécurité ou souffrant du manque d'eau ne sera oubliée. Il a promis d'œuvrer pour l'émergence d'un Sénat ouvert, respectueux des droits et libertés de chaque groupe parlementaire. « Je mettrais mon expérience en jeu pour assurer l'indépendance du Sénat et la liberté des sénateurs », a-t-il déclaré.

Alexis Thambwe Mwamba sera secondé dans sa tâche par Samy Badibanga élu premier vice-président avec soixante voix contre trente-quatre attribués à Evariste Boshab, son concurrent direct. La deuxième vice-présidence sera assumée par John Tibasima (63 voix) et le poste de rapporteur a été raflé par Kahumba (78 voix), secondé par Kamitatu Marie José élue rapporteur adjoint. Rubuye Akizimwami et Lelo Nzanzi occupent respectivement les postes de questeur et de questeur adjoint. Notons que ces élections ont marqué la clôture de la session extraordinaire du Parlement convoquée depuis le mois d'avril dernier.