Congo-Brazzaville: Département des Plateaux - les jeunes d'Ongogni appelés à consolider leurs liens d'unité et de solidarité

Le suppléant du député de la circonscription électorale unique d'Ongogni, Yves Moundélé-Ngollo Ehourossia, qui a séjourné récemment dans cette partie du pays, a voulu consolider les liens d'unité et de solidarité entre les filles et fils à travers le sport et la culture.

A la tête d'une délégation assez importante, Yves Moundélé-Ngollo Ehourossia a suivi en direct d'Ongogni la finale de la Coupe d'Afrique des nations de football, remportée par l'Algérie 1-0 devant le Sénégal. Une occasion pour lui, de rassembler les filles et fils de cette sous-préfecture autour des activités sportives et culturelles. « Ce sont des moments de cohésion et de joie, vous savez que le sport c'est quelque chose qui rassemble. J'ai jugé utile de pouvoir partager ce moment avec eux, je sais qu'ici pour la plupart ce sont des grands passionnés du football. Je me suis dit que ce sera là l'occasion d'avoir un moment d'unité, un moment de fraternité avec les frères d'Ongogni », a-t-il expliqué.

S'agissant de la soirée culturelle, Yves Moundélé-Ngollo Ehourossia a participé aux danses Ekongo Plateau, Odzara et Oley où il a esquissé quelques pas de la danse Mondo « A ça ma fou » une danse cultuelle d'expression gestuelle et guerrière. « A la jeunesse d'Ongogni, il faut qu'elle soit solidaire et travailleuse ; qu'elle cultive la terre parce qu'ici, il y a des terres fertiles qui sont sous-exploitées. Il faut que cette jeunesse se prenne en main, qu'elle ne rentre pas dans les guéguerres politiques et politiciennes, qu'elle aime son village et son pays », a-t-il conseillé, précisant qu'il repartait à Brazzaville ragaillardi.

Profitant de cette visite, Yves Moundélé-Ngollo Ehourossia a offert des moustiquaires imprégnées à quelques personnes vulnérables. Le but étant de soulager tant soit peu cette couche sociale dans une zone où sévit le Chikungunya (palu Pongo).

Originaire du département du Pool, Mac Nsondet qui a effectué le déplacement d'Ongogni salue cette initiative. « C'est une initiative très louable dès lors que regrouper tous les villages n'est pas une chose facile. Je me félicite de cette initiative, je suis du département du Pool, mais quand je suis ici je me sens chez moi. Un grand du pays disait que le tribalisme était le signe des esprits non évolués ».

Notons qu'à l'initiative du Club des marcheurs d'Ongogni, le suppléant du député de cette localité avait participé à une marche regroupant plusieurs jeunes ressortissants de cette sous-préfecture vivant à Brazzaville au début de cette année. Cette marche était partie du rond-point Petit-Chose, à Talangaï, jusqu'à l'esplanade du CNRTV à Nkombo, dans le 9e arrondissement Djiri, en passant par l'avenue Marien-Ngouabi. L'objectif visé était toujours le raffermissement des liens entre les filles et fils de ce district.