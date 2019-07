Cote d'Ivoire: Ligue1/Avant la saison 2019-2020 - Comment les clubs se renforcent

La bataille pour s'offrir les meilleurs joueurs bat son plein dans les différentes écuries de première division.

Les hostilités dans le football ivoirien, au niveau des clubs de Ligue1, s'ouvrent le 6 août, avec la finale de la Super coupe Félix Houphouët-Boigny qui oppose la Soa, champion de Côte d'Ivoire, au Fc San Pedro, détenteur de la Coupe de Côte d'Ivoire. Une finale qui sera suivie, 10 jours plus tard, par l'ouverture de la Ligue1 2019-2020.

A l'approche de ces échéances, les clubs s'activent sur le marché des transferts en vue d'étoffer leurs différents effectifs. Dans cette course aux oiseaux rares, tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a ceux qui ratissent large en fonction de leurs ambitions et de leurs moyens financiers et les autres qui sont modestes.

L'Asec égale à elle-même, San Pedro suit la cadence

L'Asec mimosas et le Fc San Pedro sont les plus actifs sur le marché des transferts. Les Mimos ont recruté une quinzaine de joueurs venus de divers horizons pour compenser les nombreux prêts et départs sous d'autres cieux. Sous la houlette de son nouvel entraîneur, le Français Julien Chevalier, l'équipe de Me Roger Ouégnin veut reconquérir le titre de champion que lui ont ravi les militaires de la Soa.

Ces recrues sont connues du public sportif ivoirien pour avoir fait les beaux jours d'autres clubs de Ligue1. C'est le cas notamment des défenseurs centraux Yann Wilfried Zébré, transfuge de l'Africa et Opokou Richmond qui a également fait ses classes à l'Africa, avant d'atterrir, la saison dernière, au Sporting club de Gagnoa. Les Mimos enregistrent aussi le retour d'Ablakor Yao Yves, un ancien du club qui évoluait récemment avec le Sporting club de Gagnoa.

En ce qui concerne le contingent venu de l'étranger, l'un des gros coups de l'Asec, c'est le retour de Komlan Agbégniadan, l'attaquant togolais qui avait déserté le club, la saison dernière. Un autre Togolais a également rejoint Sol Béni. Il s'agit de Bilali Akoro, l'attaquant international qui évoluait aux Emirats arabes unis. Du beau monde donc chez les Mimos pour jouer les premiers rôles cette saison.

Idem au Fc San Pedro qui démontre, chaque saison, qu'il a les moyens de ses ambitions. Les Orange et noir du président Mohamed Ali Hachicha ne ménagent aucun effort pour se renforcer. Un mois seulement après la fin de la saison écoulée, la cellule de recrutement du club s'est mise en action.

Une dizaine de joueurs parmi lesquels trois venus de l'extérieur sont venus renforcer l'équipe. Il s'agit de Kouassi Koffi Martial (Nigeria), Karamoko Junior (Horoya de Guinée) et MBondi Christ, l'attaquant camerounais qui a fait le bonheur du Rayon Sport du Rwanda. Sur le plan local, des joueurs expérimentés viennent étoffer l'effectif des Pétruciens. Kramo Aubin, Gilles Privat, Sylla Banfa, NTamon Doffou et autres. Le Fc San Pedro est le 2e club ivoirien engagé en compétition africaine avec la Soa.

On se débrouille chez les autres

Le champion de Côte d'Ivoire, la Soa, disposait, la saison dernière, de l'un des effectifs les plus homogènes de la Ligue1. Mais cette saison, les défis qui attendent les militaires sont énormes et un renforcement de l'effectif s'imposait. Selon un membre du staff technique, l'équipe a basé son recrutement sur l'extérieur avec l'arrivée de plusieurs joueurs étrangers. Il s'agit de deux Togolais, deux Ghanéens et un Camerounais. On note également le retour d'un ancien joueur de Ligue1 dans les rangs des militaires, l'ex-stadiste Zégbé Moïse.

A l'Africa sports, le bicéphalisme à la tête du club n'est pas fait pour faciliter les choses. Les dirigeants, dans chaque camp, ont d'énormes difficultés à convaincre les joueurs en approche. « Nous étions sur certains bons coups, mais les joueurs sont hésitants, compte tenu de la situation qui prévaut à la tête du club », a expliqué Lignon Nagbeu, entraîneur de l'Africa version Antoine Bahi.

Ablakor Yao Yves, Kangoh Simon, Kirikou (Bouaké Fc) étaient dans le collimateur des Aiglons qui, pour l'instant, se contentent de quelques joueurs anonymes pour étoffer leur effectif. « Nous avons recruté à Tanda, à Abengourou et Yamoussoukro », a ajouté Lignon Nagbeu.

Promu en Ligue1, la saison dernière, le Racing club d'Abidjan s'est également renforcé avec des joueurs de l'élite ivoirienne et des divisions inférieures. Au total, cinq nouveaux joueurs sont venus en renfort dont Folly Ayayi Charles du Sporting club de Gagnoa.

L'Usc Bassam a, elle, réussi à attirer dans ses rangs Koné Medhio, le milieu offensif de l'Asec. Joueur talentueux, il a eu du mal à s'imposer chez les Mimos à cause de fréquentes blessures. Une bonne recrue pour Bassam qui avait de grosses ambitions au niveau du recrutement.

« Nous avions également dans notre viseur des joueurs tels que Yann Zébré et Doumbia Mamadou. Nous avons, pour l'essentiel, recruté des jeunes dans l'équipe réserve et dans les centres de formation de Koumassi et d'Abobo. Malheureusement, sur 7 ou 8 joueurs que nous avons ciblés, nous n'avons eu que deux. Ce ne sont pas les moyens qui ont fait défaut, mais notre cellule de recrutement s'y est pris un peu tard », a déclaré Boudo Mory, l'entraîneur de l'Usc Bassam.

L'Asi d'Abengourou dont le président Adou Bernard a démissionné s'est, lui, inscrit dans le projet de faire confiance aux jeunes en recrutant dans les divisions inférieures. « Nous allons garder l'ossature de la saison dernière et renforcer en ligue2, D3, etc. », a expliqué Firmin Koffi, l'entraîneur du club. Mais pour l'instant, aucun transfert n'est acté, en attendant que les choses s'éclaircissent à la tête du club.

Même son de cloche à Bouaké Fc où, selon un membre du staff, rien n'est encore définitif. Le club attend l'arrivée de trois joueurs ghanéens. L'équipe du président Diabaté Issa devrait également bénéficier de l'apport de quelques joueurs issus de la réserve de l'Asec mimosas et de centres de formation.

Chez les promus, on se débrouille également comme on peut pour ne pas être ridicule dans l'élite. Sol Fc d'Abobo a opté pour le rappel de quelques-uns de ses joueurs prêtés en Ligue2 pour renforcer l'effectif dont la majorité a été reconduite pour la nouvelle saison.

Ainsi vont les mouvements au sein des différents clubs de l'élite, avant la reprise de la nouvelle saison 2019-2020.