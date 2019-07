Congo-Kinshasa: Culture et arts - "Infinite plus" s'installe à Kinshasa !

Redynamiser l'industrie artistique en République Démocratique du Congo, en donnant la visibilité et l'opportunité aux artistes et producteurs afin de mieux réussir et rentabiliser la commercialisation de leurs œuvres sur le marché de consommation. Telle est la vision de « INFINITE PLUS, Inc » qui est une nouvelle plateforme de diffusion (streaming) des contenus vidéo et audio des artistes congolais en ligne.

Conçu par le congolais RICHARD, un digne fils, "Infinite" plus sera présenté officiellement au public et à la presse ce samedi 27 juillet 2019, au Fleuve Congo Hôtel, à Kinshasa.

Comment fonctionne cette structure - quelles sont les conditions de travail avec les créateurs et pour quel profit ? Toutes ces préoccupations trouveront des réponses au cours de cette rencontre marquant la sortie officielle de "Infinite plus"

Les organisateurs invitent les artistes (comédiens, musiciens, cinéastes, présentateurs télé... ) et opérateurs culturels, producteurs, managers à cette cérémoniale afin de découvrir cette plateforme de téléchargement digital la plus puissante de streaming vidéo congolaise.

Somme toute, "Infinite plus" est également une boutique de vente des œuvres (clip, film, documentaire, émission, série, théâtre... ).

Cette plateforme vient apporter aux artistes, musiciens, comédiens et producteurs des contenus multimédias de vendre et/ou suivre l'évolution de la vente en ligne de leur contenu et, ainsi, professionnalisé le domaine de la production multimédias demeuré longtemps dans la gratuité.

Cependant, "Infinite plus" est accessible sur le Web www.infiniteplus.net et est également téléchargeable sur PlayStore et AppStore et vous permet de regarder et d'écouter vos musiques favorites, films, théâtres, documentaires... entre haute qualité.

Pour son concepteur, l'idéal de son projet est de professionnaliser la production multimédia et de promouvoir la culture congolaise en la rendant manifeste à travers le monde et permettre aux artistes et/ou producteurs multimédias d'assurer pleinement son retour sur investissement.

Signalons que "Infinite plus" est la première plateforme congolaise offrant des services en streaming en ligne.