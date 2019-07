Cote d'Ivoire: Revue de direction du 1er trimestre du Trésor Public / Le Dg Assaoré Konan Jacques, à ses collaborateurs - « La certification globale de notre Institution est une obligation… »

Les lampions se sont éteints sur la première Revue de direction du premier semestre 2019 du Trésor public.

A cette occasion de la clôture de ces assises, les bons points des avancées du Plan stratégique de développement (Psd) du trésor public, ont été évoqués. Madame Légré Patricia, porte-parole du Trésor public, dans un communiqué de presse lu, a fait savoir ceci: «au niveau du Plan stratégique de développement du Trésor public 2016-2020, le niveau global d'avancement est satisfaisant, se situant à un taux de 87.71%... Relativement aux 16 projets de réforme issus de ce Psd, 564 tâches ont été réalisées sur 643 tâches prévues. Quant au taux de réalisations de ces 16 projets de réforme du Psd, il se situe à hauteur de 95.5% soit 564 tâches réalisées sur 590 tâches échues. Le niveau d'efficacité de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est jugé également satisfaisant.

De 63.85% au 31 décembre 2018, il est passé à 73.17% au 30 juin 2019. » a-t-elle indiqué avant de relever que « l'autre grand défi du Trésor public pour cette année reste la certification globale ISO 9000 version 2015, prévu pour novembre 2019. Ce projet présente d'importantes retombées pour l'Etat, le Trésor public et les usagers/clients... La certification du système Management du Trésor public permettra à l'Institution d'accélérer la modernisation de ses méthodes, de renforcer la confiance de ses usagers-clients et des partenaires ; d'améliorer la qualité opérationnelle (comptable, bancaire, financière, et administrative) par l'identification et le traitement de tous les risques susceptibles d'entraver l'atteinte de ses objectifs, des opportunités et des non conformités, et, partant, d'améliorer ses performances. »

Ces bienfaits de la certification présentés par la porte-parole, dame Légré Patricia, le directeur général du Trésor public va engager ses collaborateurs à faire siennes les 45 recommandations qui ont été arrêtées : « Je voudrais vous rappeler que j'attache un prix particulier à la certification globale de notre institution qui n'est plus une option mais une obligation. Cela, malgré les difficultés budgétaires. Dans cette optique, je vous engage à traduire en action concrète les résolutions fortes arrêtées au cours de ces assises et à mener à terme toutes les actions planifiées et adoptées ensemble. Je voudrais vous engager à vous approprier les recommandations issues de l'auto-évaluation et de l'audit interne. Afin de prendre des mesures idoines pour leur mise en œuvre effective. »

Au nom du ministre Adama Koné, le directeur de Cabinet adjoint, Yapo Akpess Bernard, a rassuré et « salué la capacité d'adaptation du Trésor public aux exigences nouvelles de modernisation de notre administration... J'encourage, par ailleurs, cette attitude à toujours se hisser au niveau des standards internationaux de bonne gouvernance… »