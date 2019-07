Sénégal: Semaine ivoirienne de Dakar - L'ambassadeur Sékou Touré a lancé l'événement

Du 8 au 17 août prochain, au Grand Théâtre de Dakar, la 2ème édition de la Semaine ivoirienne de Dakar (Sid). Le thème choisi cette année est, « L'Afrique face au défi de l'émergence : s'unir pour réussir ».

Le général Sekou Touré, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal, a dévoilé les grandes lignes de ce grand rendez-vous, organisé sous l'égide du ministère des Affaires étrangères. « C'est un événement majeur des activités de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal. C'est une foire économique, commerciale et gastronomique », a-t-il déclaré. Rendez-vous majeur de la communauté ivoirienne au Sénégal, et même des autres communautés, la Sid a pour objectif principal de promouvoir la Côte d'Ivoire par la valorisation du potentiel économique, à travers des échanges inter et intra socio-économiques et culturels.

L'événement vise à faire découvrir le dynamisme économique des entreprises ivoiriennes et favoriser leur mise en relation avec leurs homologues sénégalaises et de tout autre pays qui souhaite faire des transactions avec la Côte d'Ivoire. Il vise à créer une plateforme culturelle permettant aux artistes les plus représentatifs de leur culture de se produire et de se manifester dans le respect de la diversité.

Au menu de cette 2ème édition, des journées à thème, des actions institutionnelles, des conférences, des panels et rencontres, des innovations et offres attractives pour faire de bonnes affaires tout en s'égayant. « La Sid permettra de mettre en exergue tout le savoir-faire ivoirien en un seul lieu. Avec un public diversifié constitué majoritairement de la diaspora ouest-africaine, c'est un moment de brassage et de partage. La Semaine ivoirienne est un véritable outil d'intégration sous régionale », a indiqué l'ambassadeur.

Plus de 200 exposants et 50 000 visiteurs sont attendus à ce rendez-vous.