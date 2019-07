Guinée: Médias et prévention de conflits en Guinée - 25 journalistes à l'école de WANEP-Guinée

Atelier de renforcement des capacités de 25 journalistes guinéens en techniques de prévention et gestion des conflits

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de cohésion culturelle pour la paix et la prospérité (2C2P), le Réseau Ouest Africain pour l'Edification de la Paix (WANEP- GUINEE) en collaboration avec Catholique Relief Service (CRS) et OCPH a organisé à Conakry les 25 et 26 juillet 2019, un atelier de renforcement des capacités de 25 journalistes guinéens en techniques de prévention et gestion des conflits, l'élaboration et diffusion des messages de paix pour une cohabitation pacifique entre les populations.

Selon les organisateurs, l'objectif de cet atelier est d'améliorer les connaissances des journalistes afin qu'ils soient capables de concevoir et de diffuser des messages de paix surtout en période électorale.

Dans son discours, François Fadoua Tolno coordinateur national de WANEP-Guinée a dit qu'à travers ce projet, sa structure espére renforcer les capacités des journalistes afin qu'ils s'investissent davantage dans la prévention des conflits.

« Les journalistes jouent un rôle essentiel dans la consolidation de la paix, c'est pourquoi donc, nous avons organisé cet atelier pour que ces journalistes-là s'impliquent davantage avec nous, dans les questions de prévention des conflits surtout en prélude aux élections à venir », a-t-il indiqué.

De son côté, Jean Yves Moukamba directeur de programme de Catholique Relief Service a invité les participants à s'impliquer davantage pour la consolidation de la paix dans les communautés.

« Pour avoir une paix durable, une cohésion sociale, votre travail d'éduquer les populations est très important. Nous comptons sur votre bonne volonté et implication à apporter une pierre de plus dans la construction, la prévention et la maintenance de la paix en Guinée », ajoute-t-il.

Pendant ces deux jours, participants et facilitateur ont échangé sur des thématiques comme « la notion d'identité dans la gestion des conflits », « radios et conflits », « la base du journalisme professionnel », « radios et rumeurs », « rôles du journaliste pendant les élections », « couverture responsable des élections et formats radiophoniques appropriés », etc.