Guinée: Médias - Une formation des journalistes prévue par le ministère de l'information et de la communication

Des membres de l'Association guinéenne de la presse en ligne avec le Directeur nationale de la formation du ministère de la communication

Après avoir constaté sur le terrain certaines anomalies avec des journalistes guinéens, le ministère de l'information et de la communication compte voler au secours des médias de la place. Pour prouver sa volonté d'accompagner la presse, dans le cadre du renforcement de sa capacité, une délégation conduite par le directeur général du Centre de Formation et de Perfectionnement en Technique de l'Information et de la Communication a rencontré ce jeudi 25 juillet le bureau exécutif de l'Association Guinéenne de la Presse en Ligne (AGUIPEL) à Conakry.

Pour le moment les thèmes principaux et le moment ne sont pas choisis dans le cadre de cette formation, sauf après une concertation avec les responsables de médias et les membres du bureau exécutif d'AGUIPEL. C'est à l'issue de cette rencontre que les journalistes proposeront des thèmes et des sens d'intérêt au département en charge de l'information et de la communication, l'initiateur de ce projet.

Selon le président de l'Association Guinéenne de la Presse en Ligne, « c'est une offre qui nous va droit au cœur parce que le besoin est là, on a besoin de qualité des ressources humaines dans la presse en ligne parce qu'aujourd'hui, la Guinée, elle a perdu de chemin. La presse doit se qualifier pour pouvoir rapporter les faits tels qu'ils se sont produits et pour cela les ressources doivent être de qualité. Donc, toute formation qui vient dans ce cadre-là, c'est sont des opportunités très importantes qu'il faut saisir et je salue l'initiative et j'espère que cela va se faire dans les meilleurs délais. En tout cas, nous nous serons prêts pour pouvoir accompagner le département de l'information et de la communication dans cette initiative », a rassuré Amadou Tham Camara.

Avant le lancement de cette formation, AGUIPEL doit d'abord identifié les personnes intéressées parce que selon M. Camara, cela va dépendre des thèmes qui seront choisis. Donc, en fonction des thèmes et des sens d'intérêt des uns et des autres, ils vont identifier les gens et les orienter en fonction des sens d'intérêts.

Cette initiative qui vient d'être lancée au niveau de la direction générale du centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication, est une dynamique intitulée Medias, Formation et Performance parce que pour le responsable de cette direction, ils se sont rendus compte effectivement qu'il y a le problème de formation sur le terrain avec certains journalistes.

« Si vous suivez les émissions aujourd'hui, si vous lisez les papiers, si vous regardez la qualité des images ou la qualité de la technique sur le terrain vous vous rendez compte qu'on a besoin d'une certaine remise en niveau, du fait qu'il y a une révolution technologique qui semble tout bouleverser », a souligné Abdoulaye Djibril Diallo.

Cette rencontre est une première partie pour prouver la volonté du ministère de l'information et de la communication d'accompagner les journalistes dans ce projet. La mise en pratique de cette formation se fera après avoir choisi des thèmes et des sens d'intérêts par les patrons de médias.

