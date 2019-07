Ile Maurice: L'agresseur de Bradley Vincent - «Sans rancune je le félicite»

Jean Yanick Donice avait fait l'actualité en août 2018 après avoir agressé le nageur Bradley Vincent, à Phoenix, après une altercation sur la route.

Il a écopé d'une amende pour l'incident. Mais l'habitant du Morne déclare que cette affaire fait partie du passé et se dit très content du parcours qu'a réalisé Bradley Vincent lors de cette 10e édition des JIOI. Le crawleur mauricien a remporté quatre médailles d'or et a réalisé trois records des Jeux. «Je suis très content pour lui. Sans rancune je le félicite et je lui souhaite plein succès dans sa carrière. Il a fait honneur au pays», confie Jean Yanick Donice qui dit suivre ces jeux comme bon nombre de Mauriciens.

Le chauffeur de 30 ans reconnaît que c'est un incident regrettable qui s'est passé le 16 août 2018. «C'était une erreur et l'erreur est humaine. Sur le moment j'ai réagi à chaud. Mais ce sont des choses qui arrivent. On apprend de ses erreurs et on en tire des leçons», relate Jean Yanick Donice. Il affirme que s'il rencontre Bradley Vincent sur la route, il le saluera. «C'est du passé et je n'en garde aucune rancœur», insiste-t-il.

Le trentenaire, qui revient sur l'incident, explique que ce jour-là les esprits se sont échauffés et qu'il ne savait pas qui était en face de lui. Une dispute avait éclaté alors que les deux se trouvaient à bord de leurs véhicules respectifs. Jean Yanick Donice s'était emporté car la voiture de Bradley Vincent obstruait la route. De son côté, le sportif lui disait ne pouvoir bouger vu que la route était bloquée. Bradley Vincent avait été agressé avec un câble de reliage et s'était retrouvé avec plusieurs points de suture à la tête.