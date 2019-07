Sénégal: Tambacounda - Des mesures prises pour renforcer la sécurité des bureaux postaux

La direction générale de la Poste et les forces de défense et de sécurité de Tambacounda, dans l'Est du pays, ont convenu samedi de renforcer leur collaboration dans la sécurisation des bureaux postaux de la région à travers l'accroissement des mesures de surveillance, a appris l'APS.

L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion de sécurité d'urgence convoquée par le gouverneur de la région Oumar Mamadou Baldé. Elle a réuni des responsables des forces de sécurité et le directeur général de La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé et ses collaborateurs.

La réunion est intervenue au lendemain de la mort du commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum, le major Tamsir Sané. Le gendarme a notamment, dans la nuit de jeudi à vendredi, été mortellement atteint par balle lors d'une intervention visant à mettre en échec une tentative du bureau de La Poste de cette localité située à une centaine de kilomètres de Tambacounda.

"Il nous faut sécuriser les agents de La poste au niveau des bureaux et les ressources qui sont dans ces bureaux. Travailler le plus rapidement possible à mettre en place un système de surveillance", a ainsi indiqué le gouverneur de Tambacounda, en s'adressant à des journalistes à l'issue de la réunion.

Il a été instruit aux différents bureaux de poste de la région de travailler à une circulation responsable et professionnelle de l'information entre chefs de bureaux et les forces de défense et de sécurité, a indiqué le chef de l'exécutif régional.

Il a également rapporté une demande des forces de défense et de sécurité visant à mettre en œuvre un système d'alarme performant pour éventuellement décourager ce type d'action.

"La situation sécuritaire à Tambacounda est stable et sous contrôle même si elle est perturbée par ce type d'incidents malheureux que nous avons connu hier", a assuré Oumar Mamadou Baldé.

De son côté, le directeur général de La Poste, s'est engagé à accélérer la mise en œuvre des recommandations issues de la rencontre.

"Les dispositions seront prises pour mettre les 18 bureaux de poste de Tambacounda sous vidéo surveillance", a-t-il fait savoir, promettant au passage de professionnaliser davantage le travail des gardiens des bureaux postaux.