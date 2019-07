Burkina Faso: 8ème TAC - Le couple d'experts quadrille les projets

La réunion des experts de la 8ème conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Cote d'Ivoire s'est ouverte le samedi 27 juillet 2019 à Ouagadougou.

Les rideaux sont levés sur la 8ème conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Cote d'Ivoire avec l'ouverture le samedi 27 juillet 2019 à Ouagadougou, de la réunion des experts. Une rencontre préparatoire du conseil conjoint de gouvernements et la conférence au sommet des chefs d'Etat.

Cette réunion va s'articuler autour de l'évaluation des décisions et recommandations de la septième conférence au sommet, valider les projets d'accords à signer lors du 8è TAC, élaborer et adopter l'avant-projet de communiqué conjoint entre autres. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération Seydou Sinka, président de la cérémonie d'ouverture des travaux a, à cette occasion, salué la mobilisation et l'engagement des experts.

Il a exhorté les délégations d'intellectuel des deux pays à se donner la main et à étudier soigneusement les projets qui sont dans les parapheurs afin d'accélérer l'opérationnalisation des réalisations entrants dans le cadre de la coopération entre le Burkina Faso et la république de Côte d'Ivoire. Le directeur général Afrique des relations bilatérale du ministère des affaires étrangères de la Cote d'Ivoire Eric Camille N'Dry quant à lui, s'est réjoui de la qualité des travaux de la troisième session du comité de suivi et d'évaluation du TAC tenue à Bobo-Dioulasso du 22 au 24 mai dernier.

Examen rigoureux de projets

Une rencontre qui, selon lui, avait permis, de faire l'état des lieux, de la mise en œuvre des décisions et recommandation issues du septième sommet du traité tenu à Yamoussoukro en juillet 2018. De l'avis du diplomate, le rapport issu de cette réunion de Bobo-Dioulasso va faciliter les travaux des experts. « Je mesure l'immensité et la complexité des tâches, mais je reste confiant qu'avec la bonne volonté qui nous anime tous, nous parviendront à produire des documents de qualité » a-t-il dit.

Il a invité les experts à murir la réflexion et à donner le meilleur d'eux-mêmes durant les deux jours de travaux afin d'aboutir à des décisions et recommandations « pertinentes » susceptibles d'accélérer l'exécution des différentes diligences définies lors de la 7è conférence du TAC. Pour sa part, la directrice générale des relations bilatérales du Burkina Faso Olivia Rouamba a précisé que la coopération entre les deux pays se bonifie avec le temps.

A ce jour, Mme Rouamba indique que tous les secteurs de développement durable ont été pris en compte dans cette politique de coopération. « A ce stade nous avons déjà embrassé les secteurs des infrastructures routières et ferroviaires, l'énergie, la défense, la sécurité, la diplomatie, la libre circulation des personnes et des biens, l'intégration des peuples, le commerce, la santé, la communication, les Postes, l'agriculture, l'élevage, l'éducation, la recherche, la formation professionnelle etc » a-t-elle déclaré. Mieux au sortir de cette huitième conférence, les acteurs sont rassurés qu'un autre cap sera de franchi.