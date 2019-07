Cote d'Ivoire: Conférence budgétaire 2020 - Le ministère de la Modernisation de l'administration affûte ses armes

En prélude à la conférence budgétaire qui démarre le 26 juillet 2019, le ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public a initié une conférence budgétaire interne.

Qui s'est tenu du 16 au 19 juillet dans un hôtel à Grand-Bassam avec pour objectif l'élaboration du budget 2020, conformément aux exigences de la lettre de cadrage budgétaire du ministère de l'Economie et des Finances.

Selon Joseph Thierry Gnekré, directeur de cabinet, représentant la ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'innovation du service public, Raymonde Goudou Coffie, cet atelier revêt une importance capitale dans la mesure où il prépare la grande conférence budgétaire qui démarre le 26 juillet. De plus, cette rencontre permet aux différents ministères de se préparer pour réussir la transition entre la structure classique du budget et le budget programme, qui est un usage commun à tous les États de l'espace Cedeao.

Thierry Gnekré a également recommandé aux directions d'écrire des activités et des projets à impacts essentiels qui participent à l'atteinte des objectifs du programme social du gouvernement. Une exigence qu'a rappelée le Directeur des affaires financières. En effet, Yao Bama a soutenu, à travers une lecture de la lettre de cadrage budgétaire, les priorités du gouvernement pour 2020.

Selon le Daf, ces priorités se situent à trois niveaux, à savoir social, politique et des finances publiques. Il a aussi relevé que le taux de croissance de 7,5% en 2019 chutera à 7,3% avec le déficit budgétaire à 3%. Cela impose aux directeurs et aux porteurs de projets d'identifier des activités, de les décliner et d'énoncer des indicateurs de performance clairs dans la mise en œuvre du budget programme.

Le Directeur de cabinet adjoint, Douhou Pierre, a par ailleurs recommandé que les difficultés soient regroupées par pool afin d'y apporter des solutions globales. Il a exhorté ses collaborateurs à mettre tout en œuvre pour que les projets centrés sur la satisfaction des besoins des citoyens soient exécutés. Car, de son avis, le Programme social du gouvernement et l'élection présidentielle constituent les grandes priorités de 2020.