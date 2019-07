Afrique de l'Ouest: Espace UEMOA - La digitalisation des opérations financières préoccupe Ad-Mbf

Les membres de l'Association des diplômés en Master en banque et finance (Ad-Mbf) du Centre africain d'études supérieures en gestion (Cesag) de Dakar, au Sénégal, se sont réunis, récemment, autour d'un déjeuner, à l'hôtel Pullman, au Plateau, à Abidjan.

Ils étaient nombreux à avoir répondu à l'appel de l'association. Qui les a conviés à échanger autour de ce thème: « La digitalisation des opérations financières, quelles opportunités dans l'espace Uemoa ? »

Au cours de cette rencontre, Collecte Kouadio de la Standard Chatered Bank a présenté les avantages que la digitalisation des opérations financières peut offrir aux banques et à l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), un vaste marché de huit pays estimé à 120 millions d'habitants. Selon cette dernière, elle permet d'élargir la gamme de produits des établissements bancaires et financiers, de mettre en place des moyens beaucoup plus efficaces dans la communication.

Ce processus permet, à en croire Collecte Kouadio, de disposer d'une base de données capable de fournir des services adaptés aux usagers. « Les banques ne doivent pas rester en marge de la digitalisation. Elle est un véritable facteur de compétitivité », insiste-t-elle. Une position que partage Daouda Kamagaté, représentant le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat : « La digitalisation est irréversible pour toute organisation qui se veut moderne».

En organisant cette rencontre, le président de l'Association des diplômés en Master en banque et finance (créée en 2005), Ligué Laurent, a confié aux médias que l'objectif de la structure qu'il dirige est de contribuer, à travers ce thème, « à rendre la banque et la finance plus accessibles aux citoyens ordinaires, aux Ivoiriens et à tous les Africains ».

Cette rencontre arrive à un moment où le taux de bancarisation, selon la note d'information (4e trimestre 2018) de la Bceao qui diffuse les décisions des organes (Umoa et Bceao), est faible. Les principales mesures de politique monétaire ainsi que les textes réglementant l'activité bancaire et financière adoptés au cours de la période révèlent que ce taux était de 17,7% au 31 décembre 2017 contre 16,1% en 2016.