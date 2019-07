Cote d'Ivoire: Statistiques-économies - L'Ensea célèbre ses ingénieurs de la promotion 1999

Depuis la création de l'école en 1961, elle a formé plus de 4000 personnes.

L'école nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée (Ensea), a célébré le 25 juillet, à son siège à Cocody (université Félix Houphouët-Boigny) les 20 ans de la promotion des Ingénieurs statisticiens économistes (Ise). Ce rendez-vous a été placé sous la présidence de Nialé Kaba, ministre du Plan et du développement et sous le parrainage de Moussa Sanogo, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du budget et du Portefeuille de l'Etat.

Cette rencontre a été marquée par la pose de la première pierre d'un projet de construction d'amphithéâtre, la remise de dons destinés à renforcer la bibliothèque de cette école créée en 1961 (plus de 4000 personnes formées à ce jour) et de matériels informatiques. Elle a été également l'occasion de réfléchir du: « Rôle du statisticien dans les administrations publiques, les entreprises privées et les institutions internationales».

La promotion d'Ise (ouverte en 1987) est composée de 32 personnes originaires de 10 pays, dont fait partie le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du budget et du Portefeuille de l'Etat.

« Cette filière (Ise) a pour mission de doter les étudiants de compétences de haut niveau dans les domaines de la conception d'études, l'analyse et l'interprétation des données socio-économiques. Ils sont capables de participer à la définition des besoins en matière de connaissance économique et sociale, d'analyser les structures complexes et de contribuer aux orientations fondamentales des politiques de développement », explique Hugues Kouadio, directeur général de l'Ensea.