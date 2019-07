Sénégal: Bouffée d'oxygène de la Fondation Tony Elumelu (TEF) à la DER pour booster l'entrepreneuriat des jeunes.

L'État du Sénégal via la DER (Délégation de l'Entrepreneuriat Rapide) est dans les bonnes grâces de la Fondation Tony Elumelu. Le Chef de l'État du Sénégal, Macky SALL a pris part au 5ème Forum de l'entrepreneuriat tenu

Quelque 3 000 jeunes entrepreneurs africains sélectionnés parmi plus de 216 000 candidats sont concernés par le programme TEF, ce vaste réseau de rencontres et d'échanges. La Fondation Tony Elumelu a octroyé à l'État du Sénégal par le biais de la DER une enveloppe d'un million de dollar pour accompagner et financer des jeunes promoteurs de projets sénégalais. Cet événement offre une occasion unique aux jeunes femmes et hommes, issus des 54 pays africains, de se rencontrer, d'apprendre et de créer des réseaux au sein du vaste écosystème entrepreneurial africain et mondial. Il s'agit également d'une occasion cruciale pour les dirigeants politiques et les décideurs de rencontrer une nouvelle génération de dirigeants d'entreprises africains qui sont en train detransformer la trajectoire économique de l'Afrique.

"Le Forum de la TEF sur l'Entreprenariat ne fera pas que réunir les acteurs les plus importants de l'écosystème de l'entrepreneuriat africain, il offrira à chacun la possibilité de s'engager à promouvoir l'entrepreneuriat et à contribuer au renforcement de l'impact de nos entrepreneurs si nous voulons accélérer le développement du continent", a déclaré Ifeyinwa Ugochukwu, Directrice Générale de la Fondation Tony Elumelu.

Le Président du Sénégal Macky Sall, fait partie des principaux orateurs de marque du Forum. Il se joint à son homologue rwandais, Paul KAGAMÉ, M. Tony O. Elumelu, CON, Promoteur de TEF et Président de Heirs Holdings et de United Bank for Africa (UBA) dans le cadre d'une discussion ouverte et directe.

En 2017, la Fondation a consacré plus de 100 millions de dollars à quelque 10 000 entrepreneurs de tout le continent sur 10 ans.