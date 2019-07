Cote d'Ivoire: 265 millions d'euros pour produire annuellement 2 000 GWH d'énergie électrique.

Dans l'optique de répondre à la demande énergétique croissante de la Côte d'Ivoire et faire de ce pays le hub énergétique de l'Afrique de l'Ouest, le gouvernement ivoirien a confié en 1998 la réalisation de la centrale d'énergie thermique d'Azito Énergie à un consortium constitué par IPS-WA, ABB et Électricité de France (EDF). En 2010, Globeleq a racheté les participations d'ABB et EDF et a porté la puissance de production à 435 mégawatts, faisant du coup d'Azito Energie l'une des centrales électrique les plus puissantes, modernes et performantes d'Afrique de l'Ouest.

Pool institutionnel de financement

Poursuivant son ambitieux programme de développement, la société vient de réussir un impressionnant tour de table en mobilisant 265 millions d'euros, soit 173,8 milliards FCFA, auprès de 9 bailleurs de fonds internationaux pour démarrer la phase 4 de développement du projet.

Décrochées auprès des guichets d'investisseurs institutionnels de premier plan dont l'IFC, la BOAD et PROPARCO, ces ressources vont permettre d'accroître la capacité de la centrale de 253 MW pour la porter à 700 MW soit 30% de la puissance électrique installée. À terme Azito Énergie devra produire annuellement 2 000 GWH d'énergie électrique.

Grand Reporter de Confidentiel Afrique à Paris