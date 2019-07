Cote d'Ivoire: Hépatites virales - Deux millions d'Ivoiriens affectés par l'hépatite virale B

Les hépatites virales, véritable problème de santé en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la santé et de l'hygiène publique.

" L'hépatite virale pose des problèmes de santé en Côte d'Ivoire parce que, notre pays a des taux de prévalence assez élevé. Nous avions près de 8 à 10% de taux de prévalence pour l'hépatite virale B, ce qui représente à peu près 2 millions de nos concitoyens qui sont affectés par le virus.

Et, ces hépatites posent de véritables problèmes de santé publique en ce sens qu'elles vont être responsables de complications graves que sont le cancer et la cirrhose de foie." a déclaré Pr Allah Kouadio Émile, directeur coordinateur du programme national de lutte contre les hépatites virales au ministère de la santé et de l'hygiène publique qui présentait la situation de la maladie en Côte d'Ivoire, le vendredi 26 juillet, à Sofitel hôtel ivoire à Cocody.

C'était à l'occasion d'une conférence publique a initiée par le rotary club international ivoire autour du thème " Abidjan, ville zéro hépatite, c'est possible."

Le coordonnateur par ailleurs panéliste a ajouté qu'il existe plusieurs types d'hépatites dont le A, B, C, D et E. « Si les hépatites A et E guérissent en 6 mois, sans séquelles et sans traitement.

Les hépatites B, C et D peuvent quant à eux évoluer au-delà de 6 mois, ce qui pourrait être qualifié d'hépatite chronique », a-t-il fait remarquer.

Poursuivant il a fait savoir : « La fièvre, des maux de tête, des douleurs dans les articulations, fatigue, jaunissement des yeux et des urines sont entre autres les signes ».

Selon lui, les conditions d'hygiène défectueuse, le sang, les rapports sexuels non protégés, la salive sont les voies de transmission.

Cette conférence, selon, Diallo Zenab, présidente de rotary club ivoire, s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation de dépistage de la population en général et en particulier celle d'Abidjan pour une meilleure prise en charge des malades porteurs du virus afin de l'éliminer.

A cette rencontre, plusieurs sous thème ont fait l'objet de différents panels à savoir comprendre l'hépatite pour mieux la combattre, à chaque Abidjanais sa solution pour mettre fin à l'hépatite et la prise en charge des patients.

Il faut signaler que l'hépatite B, est une infection virale qui s'attaque au foie et peut entraîner une aiguë comme une affection chronique de cet organe. Et l'hépatite C quant à elle est une maladie du foie causée par un virus.

En 2015, l'organisation mondiale de la santé (oms) estimait que 257 millions de personnes vivaient avec l'hépatite B chronique dont 887 000 cas de décès.

Et 71 millions de personnes porteurs chronique de l'hépatite C dont 399 000 décès. En Côte d'Ivoire comme indiqué ci-dessus, 2 millions de personnes sont affectés par le virus soit un taux de 8 à 10% de prévalence.