Congo-Kinshasa: Mens vicinus !

Thambwe, où es-tu ? Mens vicinus. Entendez-là : "Me voici", s'il faut traduire en français. Le nouveau Sénat devra porter les couleurs nationales, les valeurs morales, l'incarnation de la sagesse et du bien pour l'intérêt des congolais.

Thambwe Mwamba, un fils sorti des entrailles de Longa, au Maniema, promet de se casser un mille morceaux, pour redorer l'image ternie du Sénat congolais. Il promet, en plus, de jouer au contre-poids, à la force motrice. Donc, loin s'en faut, le nouveau Sénat n'aura plus jamais à être la caisse de résonance, la tribune de dindons de la farce où tous les hommes fatigués par le poids de l'âge et par de multiples responsabilités viendraient passer du temps à dormir dans l'hémicycle.

Fini donc les temps immémoriaux du club d'applaudisseurs qui, au moindre fait et geste du Président, fut-il celui de la République ou autre, n'avaient plus à se triturer les meninges pour cerner les contours des vrais problèmes de la nation. Car, chacun ayant son regard tourné vers son tube digestif et vers des intérêts matériels égoïstes, n'avait cure de se préoccuper de la misère des congolais lambda, de ces citoyens moyens, de ces lumpens rempant et croulant dans la misère indicible à Kisangani, Kingasani ou Popokabaka.

D'où, le message de Thambwe, ce nouveau Président que Kabila a déniché dans ses rangs et proposé à la sanction des Sénateurs, trouve-t-il, ici, toute sa portée historique. A l'ère de l'alternance, l'idée de couper court à l'instrumentalisation politique, à la politique de l'exclusion et au manicheisme FCC-CACH, parait, à tout le moins, comme une avancée notable dans l'érection du nouvel Etat Congolais fondé sur les principes et les valeurs engagés au service du "peuple d'abord".

Si tenté de dire que même au-delà du 40ème jour, après son inhumation, Etienne Tshisekedi, depuis son mausolée de la N'sele, l'en féliciterait, s'il s'y remuait. Car, après tout, un Sénat calqué sur l'image de grandeur de la République serait le lieu privilégié pour aider le Gouvernement à bâtir un Congo plus beau qu'avant, celui qui, au fond, constituait la trame cachée des rêves croisés de tous les aieux, depuis 1960. A dire vrai, la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit, n'auront de sens que si et seulement si les autres Institutions, dans les limites fixées par la Constitution et les lois du pays, pastichaient l'exemple d'un tel Sénat, celui de Thambwe Mwamba et de Badibanga Ntita. Reste à savoir si les paroles de ce jour-là, en marge d'une élection, se traduiront, tôt ou tard, dans les faits.

Au demeurant, l'on a noté tout, pour éviter de pécher lors du décompte. Verba Volent, scripta manent, dit-on. Le moment venu, même si les paroles s'envolent, ces écrits-là, tiendront Thambwe comme la corde dans le coup d'un pendu. Comme quoi, le peuple congolais, las d'attendre le réalisation de la vision de Félix Antoine Tshisekedi, n'aura que faire de nouvelles cargaisons de promesses infructueuses. Décidément, Thambwe à l'instar de Kengo, son prédécesseur, sera jugé à la pièce. Maintenant qu'il devient Président du Sénat, il devra, dulcis in fundo, remuer sa langue plusieurs fois avant de placer un mot sur l'agora politique. Ainsi, devrait-il dévoyer tous ceux qui l'accusent, à tort ou à raison, d'être un homme imbu de lui-même, d'un homme aux allures d'un Deus ex machina qui n'écouterait que la voix de son cœur.