Sénégal: Saly - Début du camp "Basketball Without Borders" de la NBA

La 17e édition du "Basketball without borders" (Basketball sans frontières), un camp de basket réservé aux meilleurs jeunes Africains, a démarré dimanche dans les installations de NBA-Afrique, à Saly, une commune du département de Mbour, a constaté l'APS.

Huit jeunes sénégalais (quatre filles et quatre garçons) figurent parmi les 70 jeunes filles et garçons issus de 29 pays africains qui prennent part au dit camp de basket.

Le Sénégal abrite le "Basketball Without Borders" pour la deuxième fois, après celui de 2010, prenant le relais à l'Afrique du Sud , qui abrite habituellement cette manifestation sportive.

Plusieurs responsables de la NBA, dont son directeur général Afrique et président de la Basketball Africa League, Amadou Gallo Fall, d'anciens et actuels joueurs de la Ligue de basket nord-américain ont assisté à l'ouverture du camp.

Il s'agit entre autre du Camerounais Joel Embiid (Philadelphie 76ers), double All-Star NBA, l'Américain Chris Bosh (Etats-Unis), double champion NBA, et son compatriote Malcom Brogdon (Indiana Pacers), rookie de l'année 2017.

Le Sud-Soudanais Luol Deng (plus récemment avec les Minnesota Timberwolves), le Sénégalais Gorgui Dieng (Timberwolves), le Sénégalais Tacko Fall (Boston Celtics), et les anciens joueurs NBA Makhtar Ndiaye, Boniface Ndong et Dikembe Mutombo, ambassadeur mondial de la NBA, vont prendre part à l'encadrement des jeunes basketteurs.

D'anciennes joueuses de la NBA, des entraîneurs principaux NBA, des entraîneurs adjoints et le président de l'Association mondiale des entraîneurs et présidents de la Commission technique de la Fiba étaient présents au camp "Basketball Without Borders".

Cet évènement est un moment de retrouvailles pour les meilleurs talents africains dont certains rejoignent plus tard la NBA après un passage en championnat universitaire.

Des joueurs dont le Sénégalais Gorgui Sy Dieng, les Camerounais Pascal Siakam, champion NBA 2019 et Joël Embiid, deux fois nominé aux All Stars Game, sont passés par ce camp avant de s'ouvrir un destin de basketteur professionnel aux Etats-Unis.

Les "Basketball Without Borders" vont se poursuivre jusqu'au mercredi.