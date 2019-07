Congo-Kinshasa: Au-delà du carton plein récolté à Kolwezi vendredi, Katumbi prône la connexion ferroviaire Dilolo - Lobito

Après Kalemie, dans le Tanganyika, Moïse Katumbi a mis le cap, le 26 juillet, sur la ville de Kolwezi. Les réticences de la mairie de la ville n'ont pas eu d'effet sur la détermination du président d'Ensemble pour le changement à communier avec sa base de Lualaba.

Vendredi dernier, tout Kolwezi s'est mobilisé pour réserver un accueil digne à une icône du Grand Katanga. Loin de toute polémique politicienne, Katumbi a appelé à la réhabilitation du chemin de fer Kolwezi - Dilolo, à la frontière avec l'Angola. Un projet qui devait être bénéfique autant pour l'Angola que le Grand Katanga et le Grand Kasaï.

Après plus de trois décennies d'arrêt, le chemin de fer de Benguela en Angola est redevenu opérationnel. Le chemin de fer de Benguela, l'infrastructure ferroviaire la plus longue d'Afrique, a repris de la vigueur. L'Angola l'a réhabilité de bout en bout, grâce à l'appui financier de la Chine. Cette ligne ferroviaire s'étend du port atlantique de Lobito, en Angola, jusqu'au terminus à Lubumbashi, en RDC. Elle relie Lobito aux bassins miniers des pays voisins enclavés, la Zambie et le Grand Katanga.

Après le retour de la paix, l'Angola n'a pas tardé à entamer la rénovation de la ligne sur son territoire. L'entreprise étatique Caminho de Ferro de Benguela (CFB) assure actuellement un service régulier entre Lobito et Luau, la dernière gare angolaise, proche de la frontière avec la RDC.

Alors que l'Angola a bouclé tout le travail de son côté en rendant opérationnel cette ligne ferroviaire, de l'autre côté de la RDC, on continue à marquer le pas. C'est la passivité. Or, la RDC a tout à gagner du chemin de fer de Benguela.

Ligne ferroviaire Kolwezi-Dilolo : Katumbi mobilise

En séjour à Kolwezi, où il vient de récolter un succès éclatant, Moïse Katumbi est largement revenu sur ce projet. En effet, son combat est d'accélérer, dans un premier temps, la réhabilitation de la ligne ferroviaire Kolwezi-Dilolo, à la frontière avec l'Angola, en vue de la connecter au chemin de fer de Benguela. A terme, il s'agira aussi de poursuivre le même projet jusqu'à Lubumbashi pour le relier à la ville de Kolwezi.

Pour Moïse Katumbi, ce projet a l'avantage de désenclaver le Grand Kasaï et le Grand Katanga, tout en facilitant la tâche aux miniers pour leurs échanges en import tout comme en export.

C'est donc loin de toute polémique politicienne que Katumbi a abordé ce projet, profitant de son séjour dans la ville de Kolwezi. Il pense que toute la communauté nationale devait l'accompagner dans cette vision, au grand bénéfice de l'ensemble de la République. Il s'agit, pense-t-il, de mettre de côté les clivages politiques ou idéologiques pour défendre un projet dont les effets d'entraînement sont inestimables pour la RDC.

Après les années de tâtonnement, le moment est venu de relancer la connexion par voie ferroviaire de la ville de Kolwezi au chemin de fer de Benguela. Alors gouverneur du Grand Katanga, Moïse Katumbi avait déjà fait le premier pas dans ce sens, en aménageant les bureaux de la douane et d'autres services de l'Etat au poste frontalier de Dilolo.

Avec l'avènement d'un nouveau pouvoir à Kinshasa, incarné désormais par le président Félix Tshisekedi, on s'attend à ce que ce vieux projet intégrateur soit réactivé. En tout cas, pour Moïse Katumbi, la connexion de Kolwezi à Dilolo par la voie ferrée doit être inscrite dans les priorités du gouvernement central. Il s'agit d'ouvrir la RDC au corridor de Lobito, en Angola, dont l'épine dorsale est le chemin de fer de Benguela qui mène jusqu'à l'océan Atlantique.

La volonté politique est bien visible

Tout récemment, soit le 31 mai 2019, le président Félix Tshisekedi et ses homologues du Rwanda, Paul Kagame et de l'Angola, João Lourenço ont, au cours d'une rencontre à la cité présidentielle de la N'Sele, pris l'engagement de réhabiliter le chemin de fer Kolwezi - Dilolo pour rejoindre Benguela en Angola.

Cette résolution entrait dans le cadre du développement et de la coopération régionale en vue d'intensifier les échanges économiques et commerciaux.

L'actuelle redynamisation du chemin de fer de Benguela constitue l'épine dorsale du Corridor de Lobito. La formule des corridors, devenue commune afin de faciliter le commerce entre États voisins et leur développement économique, a été adoptée en Afrique, entre autres, par les Communautés économiques régionales (CER), telles que la Southern Africa Development Community (SADC), la Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) et la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL). Et c'est dans ces milieux que renaît le concept du Corridor de Lobito après la fin de la guerre civile angolaise. Ce Corridor comprend surtout le chemin de fer, les routes qui le longent, les ports et les aéroports.