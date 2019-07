Congo-Kinshasa: ACRUR met à profit son expertise pour une circulation fluide à Goma

interview

A Goma, Chef-lieu de la province du Nord-Kivu, la circulation routière devient de plus en plus fluide depuis un certain moment. Ce, grâce aux marquages au sol et des panneaux de signalisation, une initiative de l'Ong ACRUR, une Asbl qui oeuvre à Goma dans ce domaine.

L'objectif poursuivi est de diminuer davantage des accidents de circulation dans la ville de Goma. Les usagers du tronçon allant de Rond-point Rutshuru vers le Rond-point Signers font du sens unique, ce dernier temps. Au début, cette situation paraissait étrange pour la population de Goma. Mais aujourd'hui, d'aucuns apprécient l'action dans la mesure où car cela désengorge la voie et rend la circulation très fluide. Dans une interview accordée à Lepotentielonline.net, le président du Conseil d'administration de ACRUR, Ali Malenge, a fait le point sur le travail entrepris par ACRUR à Goma.

Ci-dessous, l'intégralité de l'interview

Qu'est-ce que ACRUR et d'où est venue l'initiative de sa création?

ACRUR, veut dire Association congolaise cour la réhabilitation urbaine et rurale. Nous sommes une Association sans but lucratif (Absl) et nous œuvrons dans le domaine de la circulation routière à Goma, c'est notre objectif principal. ACRUR est un groupe de personnes, nous sommes structurés. Je suis le PCA, il y a un Coordonnateur, un Chargé de la logistique; nous avons un Bureau technique... bref nous sommes une équipe, une Association.

L'idée de sa création, c'est vrai, était venue de moi, en observant le problème de la circulation routière qu'il y avait dans la ville de Goma, il y a de cela plusieurs années passées. Il y avait un désordre observé dans nos routes, le code de la Route n'était pas respecté par des conducteurs des véhicules ainsi que ceux des moto taxis. Goma, c'est cette ville aussi qui a connu beaucoup de mouvements de la population à cause des éruptions volcaniques et un grand nombre de personnes sont venues des différents territoires de la province, fuyant l'insécurité et même des réfugiés sont arrivés à Goma. C'est ce qui a fait qu'il y ait accroissement rapide de la population dans la ville et, cela a affecté directement la bonne circulation routière. Les routes semblaient être petites par rapport au nombre des personnes et des véhicules qui circulaient. Les gens avaient du mal à se comporter devant les premières Routes asphaltées à Goma, faute des signaux routiers. D'autres ne savaient pas interpréter le code de la route.

Alors, il fallait faire quelque chose pour arranger cette situation et nous, la population réunie au sein de ACRUR, partant des formations apprises dans ce domaine, nous nous sommes dits de nous impliquer dans ça en appuyant l'État Congolais, parce que nous sommes aussi des congolais, dans le but d'avoir une bonne circulation routière dans nos routes de Goma.

Partant de ça, c'est quoi l'objectif aujourd'hui de ACRUR?

Aujourd'hui l'objectif de l'Association ACRUR, c'est de voir qu'il y ait une circulation fluide et réglementée des véhicules, d'autres engins roulants et des personnes dans tout Goma. Ailleurs dans certains pays étrangers, pour savoir si un pays allait bien, on observe juste l'état de ses routes.

La façon de circuler des gens, des véhicules et la réglementation qui s'y trouve, peuvent traduire l'image d'un pays. Quand des personnes marchent dans la chaussée comme au marché et lorsque les véhicules parquent dans des trottoirs, ce n'est pas normal et cela reflète une mauvaise image du pays. Notre objectif principal, nous Association ACRUR, c'est d'accompagner l'Etat congolais, l'appuyer techniquement sur des questions des régulations de nos routes. Donc, rien que l'accompagnement de l'État.

Concrètement, qu'est ce que ACRUR a déjà fait à Goma?

Lorsque ACRUR a commencé à faire le marquage au sol; les lignes continues et discontinues; le placement des panneaux de signalisation, cela n'existait pas avant notre arrivée ici dans la ville de Goma. À l'époque, ceux qui connaissent bien Goma, savent qu'il n'y avait que 2 pancartes dans la ville: au Rond-point Signers, une pancarte qui spécifiait que c'était un Rond-point, puis une autre pancarte vers Cadeco. Deux pancartes seulement à l'époque, imaginez-vous avec la grandeur de Goma. Nous avons apporté aujourd'hui dans nos routes, le marquage au sol, ce qui n'existait qu'à l'aéroport de Goma à l'endroit où l'avion atterrissait. Nous avons apporté cette nouveauté comme ça se trouve ailleurs au Kenya, en Afrique du Sud et dans d'autres pays. À travers nos actions aujourd'hui, nous avons limité les accidents dans la ville. Ce n'est plus fréquent comme il y 10 ans par exemple.

C'est ACRUR, ensemble avec la Commission nationale de la prévention routière (CNPR/Goma) qui avons placé le signe du zèbre, c'est-à-dire la Bande des passagers qui est juste devant l'Hôpital général de Goma. C'est un endroit où il y avait une forte fréquence des Accidents. Aujourd'hui c'est calme. C'est ACRUR qui a proposé le croquis de la création de deux bandes de deux cotés de la route, au Rond-point Instigo. Et nous avons fait le marquage au sol avec la CNPR. En quittant la Grande barrière jusqu'à l'endroit appelé Grand lac et de l'ISC-Goma jusqu'à la morgue de l'Hôpital général, c'est nous qui avons fait tous ces marquages au sol ensemble avec la CNPR. Nous avons donc travaillé et nous continuons à travailler.

Avez-vous des échos sur le sens unique instauré récemment entre le Rond-point Rutshuru et Rond-point Signers? comment la Population apprécie cela?

Que de bons témoignages de la part de la population. Ce tronçon avait beaucoup de problème alors que c'est pratiquement la porte d'entrée à Goma, en venant de l'aéroport. Il y avait des marchés pirates qui n'existent plus, en quittant Rond-point Rutshuru vers rond-point Signers parce qu'il y a maintenant la fluidité de la circulation. la Route est libre depuis que nous avons mis le sens unique sur ce tronçon. Il n'y a plus de vol ni de banditisme routier. Ce qui reste, est qu'on mette juste les panneaux de signalisations à cet endroit.

C'est ACRUR qui avait conçu cette idée de la Route à Sens unique avec une cartographie bien faite. L'idée a été soumise à la Mairie de la ville, à la CNPR, à la Police de circulation routière et au ministère provincial des Transports. Aujourd'hui, c'est tout Goma qui témoigne du bon résultat de cette initiative. Il n'existe plus d'embouteillage lorsqu'il faut quitter Rond-point Signers jusqu'à l'aéroport, grâce au sens unique. Nous allons continuer dans le même élan pour d'autres voies.

Quel est le niveau de collaboration que ACRUR a avec l'État congolais?

Une parfaite collaboration avec la Commission nationale de la prévention routière. Nous ne faisons rien sans la CNPR. ACRUR collabore bien avec la Mairie qui a d'ailleurs appuyé l'initiative du sens unique. Tous les autres services étatiques qui régulent la Route, ACRUR est en parfaite collaboration avec eux. Nous apportons juste notre appui technique. Nous avons autant de panneaux de signalisation à placer dans les routes de Goma. Dès que l'Etat va autoriser, nous allons les placer. Rien que l'accompagnement de l'État c'est ça notre travail.

Est-ce que vous ne songez pas également à la formation des conducteurs des véhicules et des moto taxis à Goma?

C'est un point important sur lequel nous réfléchissons et nous avons un planning pour cela. Selon les enquêtes menées par ACRUR, à Goma sur 100% de chauffeurs, rien que 3 à 5% connaissent et maîtrisent le code de la route. Les permis de conduire sont délivrés sans qu'on soumette les chauffeurs au test. Nous allons programmer des formations des chauffeurs à Goma d'ici peu. La délivrance des permis de conduire devrait être conditionnée par des tests et examens. L'aptitude physique d'un conducteur doit être aussi suivi à la loupe. Il faut que le nombre de permis de conduire opérationnels soit contrôlé dans la ville.

Qui finance ACRUR?

ACRUR est financée sur fond propre. Nous sommes une ASBL. Jusque-là nous n'avons pas eu de soutien des partenaires. Nous témoignons avoir reçu un jour un appui financier d'un notable de Goma, en la personne de Vanny BISHWEKA seulement. À part lui, nous nous finançons nous même.

Mot de la fin et perspectives d'avenir de ACRUR?

ACRUR remercie Le Potentiel pour cet entretien. Nous profitons, au travers de ce grand média, pour dire que nous avons autant de projets pour la circulation routière à Goma. Une précision de taille, c'est que c'est ACRUR qui a aussi réalisé les travaux de parking de l'aéroport international de Goma grâce notamment, à l'implication du Commandant de l'aéroport. Le marquage au sol à l'aéroport c'est toujours nous. Et nous allons, avec l'autorisation des autorités compétentes, instaurer le système de Boomgate à l'aéroport de Goma. ACRUR rêve grand et fait appel à des partenaires pour mener à bon port tous ses projets.