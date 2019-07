Sénégal: Le CESE en session extraordinaire, mardi

Des membres du gouvernement seront auditionnés lors d'une session extraordinaire du Conseil économique, social et environnemental prévue mardi, annonce l'institution dans un communiqué parvenu à l'APS.

Plusieurs thèmes seront évoqués durant cette session de même que l'audition de plusieurs ministres dont Amadou Hott, en charge de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Ndèye Sali Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants et Dame Diop, ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat, rapporte la même source.

L'audition d'Amadou Hott va porter sur la question relative à la politique des entreprises pour une compétitivité du secteur privé national à une mobilisation des ressources intérieures.

La ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants va aborder les bonnes pratiques et les nouvelles orientations de l'Etat pour la prévention des violences faites aux femmes et aux filles au Sénégal, la protection et la prise en charge des victimes.

Avec les conseillers, son collègue de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat traitera de la Rénovation de l'apprentissage, la promotion, de la créativité et du travail décent au Sénégal.

Plusieurs projets d'avis seront également étudiés et adoptés durant la Session de même que le Règlement intérieur du Conseil économique social et environnemental, précise-t-on.