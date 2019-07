Cote d'Ivoire: Le ministre Aka Aouélé à Gbémazo pour des journées de sensibilisation sur la vaccination et la santé mère-enfant

La mutuelle "Actions pour le Développement de Gbémazo" organise du 04 au 06 août 2019 à Gbémazo (sous-préfecture de Worofla, département de Séguéla) des "Journées de Communication et de Sensibilisation sur la Vaccination, l'Hygiène et la Santé Maternelle et Infantile".

Ces journées se tiendront dans les villages de Gbémazo, Kondogo et Karaba. Elles ont pour objectif de contribuer au changement de comportement, à travers des actions de communication et de sensibilisation, pour l'adoption de bonnes pratiques en matière de santé publique.

Il s'agit plus précisément, selon les initiateurs, de contribuer à augmenter la fréquentation des services de santé, notamment par les femmes ; accroître la couverture vaccinale maternelle et infantile ; sensibiliser les populations à l'utilisation de moustiquaires imprégnées ; encourager les populations à la construction et à l'utilisation de latrines ; et promouvoir l'assainissement du cadre de vie.

Les journées verront la participation d'un groupe d'étudiants et un enseignant de l'université américaine Boston College des Etats-Unis qui font des recherches sur la santé publique.

Pour Bakary Sanogo, Conseiller Spécial du Premier Ministre et Secrétaire Exécutif de "Actions pour le Développement de Gbémazo", « Il s'agit de prolonger l'action gouvernementale sur le terrain, notamment dans les zones rurales.

Nous nous inscrivons également dans le cadre du Programme Social du Gouvernement 2019-2020, mis en œuvre par le gouvernement, sous la conduite du Président de la République Alassane Ouattara ».

Ces Journées sont placées sous le Haut Patronage du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly et sous le parrainage du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Aka Aouélé. Elles sont organisées en partenariat avec le Département de Biologie de Boston College.