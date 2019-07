Congo-Kinshasa: Députés et Sénateurs, libérez-vous des autorités morales !

En raison du caractère électif de leurs membres, les Assemblées législatives et le Sénat constituent les foyers les plus importants de la vie démocratique. Avec les Députés et les Sénateurs, ces Chambres devraient assurer une meilleure représentation constitutionnelle de différentes forces politiques du pays au sein de l'institution législative.

Ce faisant, élus dans une circonscription, les Députés et Sénateurs, selon le cas, représentent la nation ou la province. En principe, le contrat de chaque Député, c'est avec le peuple, la nation et non avec une autorité quelconque.

Dans l'Etat de droit, les Députés et les Sénateurs doivent se libérer de l'emprise des autorités morales qui auraient financé leurs élections. Ceux qui ont plongé la main dans le trésor public ou financé, de quelque manière que ce soit, la campagne d'un candidat député, sont soit des agents publics qui ont accompli leur devoir, soit des corrupteurs qui méritent une condamnation s'ils ont visé détourner un député de ses responsabilités législatives. A part le Président de la République, le parlement national, composé des Députés et Sénateurs est la seule institution qui peut prétendre s'exprimer pour l'ensemble des Congolais. Comment ces représentants peuvent-ils valablement s'acquitter de cette fonction représentative s'ils ne peuvent pas jouir de la plénitude de leur liberté ?

La loyauté à quelque autorité morale que ce soit détourne le Député de ses responsabilités fonctionnelles qui sont principalement de quatre ordres : une fonction législative, une fonction budgétaire, une fonction d'imputabilité et administrative. Par ces fonctions, les Députés représentent les citoyens, adoptent des lois, adoptent le budget gouvernemental et évaluent le fonctionnement de l'administration gouvernementale. Retenez que lorsque les citoyens veulent exprimer leur insatisfaction en rapport avec de mauvaises pratiques des acteurs politiques ou envers des politiques gouvernementales, c'est devant le Parlement qu'ils manifestent. C'est de bon aloi de par la fonction représentative des Députés. Pour s'acquitter honorablement de leurs fonctions, les Députés et les Sénateurs doivent jouir de leur pleine souveraineté.

Pendant la campagne électorale, les Députés ont certes été assistés par diverses personnes physiques ou morales. A ces personnes, nous disons merci pour avoir participé avec des moyens dont elles disposaient au processus démocratique dans notre pays. Quant aux Députés, ils ne doivent rien à ces personnes. Les termes comme « autorité morale » ou « loyauté au Chef » doivent être bannis du langage des Députés. Les Députés sont inconditionnés, c'est-à- dire, ils n'ont pas d'autre autorité au-dessus d'eux que le peuple ou la nation.

Ce qui précède implique que, tout en respectant la discipline du parti, la loi devrait protéger suffisamment les Députés contre le diktat des partis. En définitive, des lois souveraines, reflet de l'intérêt général et protectrices de l'Etat-nation ne sont possibles que dans un Parlement libre. Par contre, les Assemblées et le Sénat doivent développer des rapports de collaboration et de surveillance avec d'autres institutions d'Etat, de façon que des dérives autoritaires soient évitées. C'est donc en toute liberté que les Députés et les sénateurs doivent voter et exercer leurs fonctions dans l'Etat de droit.