Congo-Kinshasa: Gouvernement - La pièce manquante du puzzle !

Sauf imprévu, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo affichera complet ce lundi 29 juillet 2019. Selon plusieurs membres de la coalition FCC-CACH et au regard du champagne sablé récemment par le chef de l'Etat Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, les discussions sont achevées.

Il ne reste donc plus que la publication de ces femmes et hommes qui vont travailler sous la cohorte du Premier ministre, Sylvestre Ilunga nommé depuis plus de deux mois. Bien qu'amorcé de manière titubante, la présente mandature semble peu à peu s'installer afin que les gouvernants se mettent au travail et surtout au service de la population, le plus rapidement possible.

Maintenant que les Assemblées nationale et provinciales ainsi que le Sénat sont installés, il ne manque plus que la pièce du gouvernement pour compléter la case manquante du puzzle. Le vin est tiré, il faut le boire.

Déjà le 26 juillet dernier, le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement ont annoncé un accord pour la formation d'un gouvernement. Une annonce qui intervient, faut-il le rappeler, pratiquement 6 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi qui, de paire avec son devancier à la tête du pays, ont joué un rôle important dans l'aboutissement de ces négociations pour qu'enfin un gouvernement de coalition soit mis en place incessamment.

Les négociateurs affirment ainsi pour ce lundi 29 juillet, une rencontre avec les professionnels des médias pour être définitivement fixé sur l'armature du prochainement gouvernement dont l'attente n'aura causé qu'impatience dans le chef des congolais et dysfonctionnement de l'appareil exécutif congolais pour un bon bout de temps.

"L'organisation en commissions, la répartition quantitative et qualitative sont bien là", a lâché François Muamba du CACH, se réjouissant finalement de l'ombre de la fumée blanche. Le coordonateur du FCC, Néhémie Mwilanya quant à lui, a confirmé qu'un accord a été trouvé entre les deux parties, désormais partenaires dans la gestion du pays.

Un mariage que plusieurs partisans de deux familles politiques respectives fustigent et ne jurent que sur la rupture, expliquant qu'il ne profite pas au souverain primaire comme cela doit être le cas.

Somme toute, le gouvernement sera rendu public et installé, bien que presqu'une année aura été consommé dans l'errance. Le travail effectif pourra donc commencé afin de mettre en marche le programme du Président de la République, principalement axé sur la lutte contre la pauvreté.

Election équitable

Pour ce qui est de l'élection du Sénat du samedi 27 juillet dernier, l'ancien ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, candidat du FCC, a pris la tête de cette institution, succédant ainsi à Léon Kengo wa Dondo. Il l'emporte avec 65 voix contre 43 face à son adversaire, Modeste Bahati Lukwebo. Le candidat 1er Vice-président du ticket FCC, Evariste Boshab a été sèchement battu par l'ancien Premier ministre Samy Badibanga. Sur les sept postes du bureau du Sénat, le FCC en a remporté quatre.

Sur les 109 membres que compte le Sénat, le FCC en a 91. Mais, Alexis Thambwe Mwamba n'a obtenu que 65 voix, malgré le mot d'ordre de l'ex-président et sénateur à vie Joseph Kabila qui lui-même était absent de la salle.