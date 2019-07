Cote d'Ivoire: Après l'audit des passations de marchés de 2003 à 2017 par Veritas - Les observations de Yacouba Coulibaly et Olivier Koko Kossonou (Anrmp)

L'Autorité national de régulation des marchés publics (ANRMP) a restitué, le mercredi 24 juillet 2019 à Abidjan, les résultats d'un audit technique portant sur 40 ouvrages réalisés, entre 2003 et 2017, au terme de passations de marchés par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier.

Cet audit commandité par l'ANRMP a été réalisé en collaboration avec le cabinet Veritas sur un échantillon de 40 ouvrages, dont 31 pour le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier pour un montant de 600 milliards de FCFA et 9 pour le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, pour un montant de 4, 7 milliards de FCFA.

« Dans cet échantillon, nous sommes rendus compte qu'environ 71% des marchés, représentant 428 milliards de FCFA sont passés par des procédures concurrentielles et 29%, représentant 177 milliards de FCFA ont été des marchés passés de gré à gré », a expliqué le secrétaire général de l'ANRMP, Olivier Koko Kossonou.

Plusieurs référentiels ont servi à l'exécution de cet audit, selon M. Kossonou : « Il s'agit du Code des marchés publics, les clauses techniques, le Manuel pour la conception et le dimensionnement des chaussées, les dispositions du béton armé en état limite.

L'audit a montré que les procédures de passation des marchés publics de 5 ouvrages sont non conformes au Code des marchés publics, parce que nous n'avons pas eu les preuves matérielles, les procédures de passation de 32 ouvrages, soit 80% des ouvrages sont conformes au Code des marchés publics et 3 marchés pour lesquels nous n'avons reçu aucun document administratif 80% des marchés ont été passés conformément à la procédure, 63, 5% des ouvrages exécutés conformément aux spécifications techniques et 60% des ouvrages exécutés conformément aux normes en vigueur en Côte d'Ivoire, les travaux de 12 ouvrages en dépassement de délais

L'ANRMP approfondira ce genre d'audit pour situer les responsabilités et faire prendre les mesures correctives, afin d'avoir des ouvrages de très bonne qualité ».

Les observations de Yacouba Coulibaly, président du conseil de régulation de l'ANRMP

Yacouba Coulibaly, président du conseil de régulation de l'ANRMP a commenté les résultats de l'audit réalisé : « L'objectif était de vérifier tout le processus de passation des marchés publics .

C'est un audit complexe. Lorsqu'on lançait cet audit, j'ai demandé aux ministères concernés de rechercher la documentation technique, de la mettre en ordre et à la disposition des auditeurs, de s'organiser pour leur donner des informations utiles et d'éviter la rétention de documents.

Je doute que quelqu'un puisse prendre le risque de détruire un document pour se couvrir, parce que ça va le rattraper. On sait qui détient les documents dans une administration (... ) Les contrats d'État doivent être archivés dans de meilleurs conditions ».