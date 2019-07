Sénégal: Souleymane Jules DIOP, la nouvelle éminence grise sur qui le Président Macky SALL compte pour faire rayonner la diplomatie culturelle du pays

L'ancien ministre Souleymane Jules DIOP tient sur de bonnes béquilles. Son nouveau univers, celui de la diplomatie culturelle est perçu chez bon nombre d'observateurs avertis comme un gros challenge dans sa carrière de haut fonctionnaire de l'État.

L'ex patron du PUDC , ce programme-pilote qui a émerveillé plus d'un et expérimenté dans certains pays de la sous-région africaine, se plait bien dans ses nouvelles missions.

Contrairement à plusieurs sources qui ont vite ergoté ça et là que cette nouvelle nomination de Souleymane Jules DIOP à l'UNESCO était une mise à l'écart du dispositif politique central piloté par le Chef de l'État Macky SALL. Loin de là, la nouvelle fonction de Souleymane Jules DIOP, au titre de Représentant de l'État du Sénégal à l'UNESCO à Paris est hautement stratégique.

Pour d'abord la confiance placée en lui par le Président Macky SALL et ensuite la prééminence de cette fonction sur la scène de la diplomatie culturelle internationale.

Une source autorisée a glissé à Confidentiel Afrique, que le Président entend hisser la diplomatie multilatérale du Sénégal à son niveau du temps de Léopold Senghor et plus tard du temps de Amadou Mactar Mbow.

« Le Chef de l'État veut redonner au Sénégal sa place de carrefour culturel, diplomatique afin de jouer les premiers rôles sur la scène diplomatique internationale avec comme point d'ancrage, une institution prestigieuse à l'instar de l'UNESCO » confirme un officiel consulté par Confidentiel Afrique.

Notre source de révéler que le choix porté sur Souleymane Jules DIOP par le Président SALL repose sur des témoignages unanimes faits en faveur de l'ancien ministre par des diplomates chevronnés et proches du Chef de l'État.

On souffle des noms tels que les conseillers du Président, Oumar Demba BA et SEYE. Ces derniers ont rassuré le Chef de l'État dans ce choix en mettant l'accent sur le potentiel et le talent de Souleymane Jules DIOP.

Son pedigree constitue de bonnes cartes pour le casting de Macky SALL. Souleymane Jules DIOP a introduit la réforme en faveur des Sénégalais de l'Extérieur, qui a permis l'élection de députés de la Diaspora au niveau de l'Assemblée nationale.

Au Pudc on lui crédite d'avoir conduit le programme le mieux réussi et le plus apprécié de l'agenda politique du haut establishment.

Il a transpiré nuit et jour pour métamorphoser certaines localités du Sénégal en leur apportant de l'eau, de l'électricité et des pistes de production.

Macky SALL veut un répondant qui va porter la voix du Sénégal qui est un exemple de vie harmonieuse, de dialogue inter-ethnique, inter-religieux au moment où tout est repli dans un monde de compétition hardie.

En Souleymane Jules DIOP, le Chef de l'État voit un transformateur d'énergie et crédit diplomatique qui renforcera son aura sur la scène internationale.

Ce qui compte le plus, avec ce poste éminemment stratégique, c'est de positionner le Sénégal comme un creuset, un carrefour culturel et un modèle de l'entente des peuples.

Le nouveau Représentant de l'État du Sénégal à l'UNESCO est un polyglotte puisque il parle couramment français, anglais et espagnol et est doté de talents de communication politique.

Souleymane Jules DIOP devra s'imposer en faisant bouger les lignes et mériter ce poste de prestige. Il reste urbi orbi l'un des derniers spécialistes de la communication politique sénégalaise.