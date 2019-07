Madagascar: Marc Ravalomanana - Une opposition constructive pour un gouvernement fort

Marc Ravalomanana avec les parlementaires du TIM devant la presse hier au Bel'Air.

Il prône une opposition constructive , garante d'un gouvernement fort capable de booster le développement économique de Madagascar dans le respect de l'Etat de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance.

Dès son retour au pays, hier après-midi, le président national du TIM Marc Ravalomanana a convoqué la presse pour rapporter les résultats d'une visite d'une semaine qu'il a effectuée en Europe. Sa tournée européenne lui a permis de faire des échanges avec les organisations et les pays qui ont de l'expérience en matière de l'exercice des droits de l'opposition. « De nombreux pays européens et l'Union européenne veulent faire de Madagascar un modèle en démocratie. Pour cela, la mise en place d'une opposition constructive garantit un gouvernement fort. »,a-t-il déclaré. Avant de rajouter : « Je suis prêt à diriger cette opposition. Il faut désormais abandonner le préjugé selon lequel une opposition est là pour faire un coup d'Etat. La future opposition utilisera une haute technologie qui lui permettra de jouer son véritable rôle de contre-pouvoir. Pour cela, une société basée en Allemagne dénommée SAP nous aidera à utiliser cette nouvelle technologie favorisant la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des affaires d'un Etat. »

Statut. Le président national du TIM a par ailleurs précisé que ce n'est pas un quelconque poste à l'Assemblée nationale qui l'intéresse, mais la démocratie. « Une loi portant statut de l'opposition et des partis d'opposition a été adoptée en 2011. Cette loi n'a jamais été appliquée. Mais, quelle fut notre stupéfaction que le Parlement va se réunir en session extraordinaire pour examiner une nouvelle loi relative au même objet. Pour le TIM, une nouvelle loi n'est pas nécessaire. On doit procéder à la mise en œuvre de la loi déjà promulguée en prenant les décrets d'application qui s'imposent. », a souligné Marc Ravalomanana. L'ancien président n'a pas caché ses inquiétudes face à une éventuelle tentative de faire adopter une nouvelle loi taillée sur mesure, excluant le TIM et son chef de file de l'exercice des droits de l'opposition. « A bien lire l'actuelle loi sur l'opposition, il n'y a que le président Marc Ravalomanana qui peut assumer les fonctions du chef de l'opposition officiel. », a martelé le député Hanitra Razafimanantsoa.

Confiance mutuelle. Les déplacements qu'il a effectués en Europe sont intervenus avant le début des négociations sur le 12e FED. « Si nous voulons que tout ira bien, Madagascar a intérêt à mettre en place un mécanisme juridique et institutionnel qui permettra à l'opposition d'exercer ses droits. Nous allons prouver qu'on peut bien contribuer au développement du pays sans être au pouvoir. », a fait remarquer Marc Ravalomanana. Pour instaurer le climat de confiance mutuelle entre les dirigeants et les opposants, le président national du TIM n'exclut pas une rencontre avec le président de la République pour dissiper toute incompréhension. Hier, l'ancien président a rencontré l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar. Auparavant, il s'est concerté avec de nombreux diplomates en poste à Madagascar. « On a conclu à l'issue de toutes ces consultations que Madagascar a besoin d'une opposition constructive pour éviter toute dérive portant atteinte à la démocratie. », a fait savoir Marc Ravalomanana devant la presse hier au Bel'Air.