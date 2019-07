Ile Maurice: Un lundi cordonnier qui perturbe...

Le congé public exceptionnel d'aujourd'hui est salué par le patronat et les syndicats. Il n'empêche qu'il entraînera un manque à gagner. Pour pallier celui-ci, des mesures sont prises à différents niveaux.

Le jour férié décrété par le gouvernement aura certes un impact sur les activités économiques du pays. Selon l'estimation faite par des économistes, un jour de congé coûte entre Rs 1 milliard et Rs 1,5 milliard au produit intérieur brut du pays. Pour rattraper ce retard, les différents secteurs de l'économie doivent appuyer sur l'accélérateur, quitte à payer des heures supplémentaires.

De plus, il faudra prendre en considération le bouleversement que ce congé public imprévu engendre, en particulier dans les différentes cours de justice ou encore chez ceux qui avaient des rendez-vous professionnels ou pour l'embauche. Toutefois, du côté de Business Mauritius tout comme des syndicalistes, on estime que ce jour férié est justifié.

Services bancaires : des dispositions pour les salaires

La Banque de Maurice et la Mauritius Bankers Association ont pris des dis positions pour que ceux qui attendent leur salaire aujourd'hui ne soient pas pénalisés. Selon une source de la Banque de Maurice, des dispositions ont été prises afin de permettre aux banques d'effectuer leurs paiements interbancaires notamment en vue des transferts de salaire.

Les transferts d'argent entre les différentes banques seront également opérationnels. Selon la source de la Banque de Maurice, avant même que le gouvernement annonce officiellement le jour férié, des mesures avaient été prises pour ne pas pénaliser le public.

Secteur privé : «Le retard sera rattrapé»

Business Mauritius a été en contact avec ses membres depuis vendredi pour se préparer à ce jour férié. Son Chief Executive Officer (CEO), Kevin Ramkaloan, explique que plusieurs secteurs ont fait de l'avance vendredi et samedi ; alors que d'autres devront travailler encore plus cette semaine. L'agriculture et la construction sont les plus touchées, mais le CEO du Business Mauritius croit que décréter ce jour férié était nécessaire.

«Certes, beaucoup de secteurs sont concernés, mais il y a quelque chose de fort. Il s'agit de cette liesse et de l'unité nationale. C'est très important. De plus, il y a ce lien entre les pays de l'océan Indien», affirme-t-il. Concernant les pertes à l'économie, il ne s'est pas prononcé sur cette question.

Fonction publique : rémunération pour ceux qui travaillent

Les fonctionnaires qui seront dans l'obligation de travailler aujourd'hui bénéficieront d'une journée de salaire. Cela concerne surtout des policiers, le personnel hospitalier et les pompiers qui sont au nombre de 15 000 environ, selon Rashid Imrith, président de la Federation of Public Sector and other Unions. «Quant à ceux qui travaillent de 9 à 16 heures, ils devront s'arranger pour rattraper le retard accumulé. Cela peut se faire durant la pause déjeuner. Certains apportent leur travail à la maison», souligne-t-il.

Rashid Imrith prévoit également l'ouverture de plus de caisses dans les organismes tels que la National Transport Authority où des paiements sont faits, surtout qu'on est en fin de mois. Donc, à la reprise demain, il faudra s'attendre à plus de monde devant ces guichets pour s'acquitter des paiements. «C'est bien que les secteurs public et privé puissent bénéficier de ce jour pour fêter», fait valoir le syndicaliste.

Privé : «Même salaire pour les employés, moins de profits pour le patronat»

Pour sa part, Jane Ragoo, secrétaire générale de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé, ne manque pas de faire ressortir que «c'est le public qui a réclamé un jour de congé». Elle indique : «Cela aurait été pareil s'il y avait eu une catastrophe naturelle et qu'on donnait un jour de congé pour commémorer notre deuil. En tant que nation, nous partageons nos peines mais aussi notre bonheur. D'autant plus que c'est la première fois que nous remportons les JIOI.»

La syndicaliste ajoute que jour férié ou pas, le salaire du travailleur reste le même. «C'est le patron qui perd des profits. Il doit pouvoir faire face à cette situation. Il se pourrait qu'il y ait des impacts économiques, mais soyons des patriotes. Grâce à ces jeux, les familles ont pu se retrouver ensemble. Et on a bénéficié d'un jour férié alors qu'il n'y en a aucun en juin et juillet», souligne-t-elle.

La PSC renvoie les entretiens d'embauche

La Public Service Commission et la Disciplined Forces Service Commission ont renvoyé les entretiens d'embauche pour les postes d'Educator au secondaire et de Headmaster du primaire. Idem pour l'exercice de recrutement de constables et de surveillants de prison.

Des examens maintenus

Le Mauritius Examinations Syndicate a maintenu les examens prévus aujourd'hui. Notamment le PSAC ICT Skills Assessment pour les candidats privés, ceux de l'Associated Board of Royal Schools of Music, DELF-B2 (version scolaire), et le NC4 - 253 - Electrical and Installation Works CITY & GUILDS 7574 Assessment. Les tests de conduite menés par la Traffic Branch sont également maintenus.

Une opération de communication pour le PM

L'annonce de décréter ce lundi jour férié a été planifiée pour faire un coup médiatique. D'abord, la décision - prise au Conseil des ministres - n'était pas comprise dans le communiqué du bureau du Premier ministre, publié après sa tenue hebdomadaire. Sauf qu'après 16 heures, la presse avait eu vent que le secteur privé a été informé que ce lundi allait être décrété jour férié et que le Premier ministre (PM) annoncerait lui-même la nouvelle. Les différents ministres sollicités avant l'annonce avaient nié la nouvelle, mais la tonalité de leur voix laissait comprendre qu'ils cachaient quelque chose. Finalement, Pravind Jugnauth, qui assistait aux matches de boxe à Vacoas vendredi, a annoncé, devant les caméras et les journalistes présents, que lundi serait jour férié. Tout de suite, la nouvelle a été partagée sur les réseaux sociaux.

Toujours pendant cette soirée, Navin Ramgoolam a fait son apparition au Centre national de boxe et s'est mis au premier plan. Depuis samedi, une capture d'écran d'une conversation WhatsApp est en circulation entre un certain «Sundesh» et un dénommé «Bobby». Dans la conversation, Sundesh informe Bobby que Navin Ramgoolam allait assister à la finale de boxe et qu'il faudrait avertir Pravind Jugnauth pour que l'ancien PM ne lui vole pas la vedette. Bobby lui a répondu qu'ils ont eu l'information et que le PM serait sur place. Il nous revient que le député Bobby Hurreeram aurait fait une déclaration à la police contre cette pseudo-conversation. Nous avons essayé de l'appeler à plusieurs reprises. Nous avons laissé un message à une personne qui a répondu au téléphone. Malgré cela, l'élu du MSM n'est pas revenu vers nous.