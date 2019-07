Ile Maurice: Top 5 des vidéos que vous avez ratées

Les handisportifs, nos super-héros !

Ils ont eux aussi - et de quelle manière ! - contribué à la belle moisson de médailles côté mauricien. Et si les projecteurs étaient braqués sur nos handisportifs les plus «connus», lors de ces Jeux des îles, d'autres sont sortis de l'ombre. Ils ont certes touché l'or mais aussi et surtout nos cœurs. Entre obstacle, enfance hors normes et persévérance, ils ont réalisé leur rêve. Confidences.

Ferveur: léker rouz blé zonn ver

Depuis le début de la semaine dernière, le quadricolore est partout. Sur les rétroviseurs des voitures, sur les T-shirts, sur les chapeaux, les casquettes. Une ambiance qui fait plus que titiller le patriotisme. La ferveur pour ces 10e Jeux organisés chez nous donne tout simplement des frissons. Un moment magique où tout le monde a le sang rouz, blé, zonn, ver...

Haltérophilie: Roilya Ranaivosoa intouchable

Elle a mis le feu au gymnase James Burty David, à Curepipe, dimanche dernier. Moisson de médailles pour l'haltérophile Roilya Ranaivosoa. La triple championne d'Afrique est désormais six fois médaillée aux JIOI. Elle remporte haut la main l'or à l'arraché, à l'épaulé-jeté, ainsi qu'au total olympique. Et cerise sur le gâteau, elle pulvérise le record des Jeux avec 100 kg à l'arraché.

L'athlétisme en fête

Dernière journée en apothéose en athlétisme avec notamment le triplé en saut en hauteur, les quatre médaillés d'or des handisportifs, dont Noemi Alphonse.

JIOI 2019 - Exclu: les vestiaires des volleyeurs après la victoire

La caméra de l'express a filmé une des images les plus fortes de ces jeux: les volleyeurs dans leur vestiaire juste après leur victoire. Dans un court moment d'intimité loin du public qui venait d'envahir le terrain de jeu, les joueurs ont poussé des cris de guerre et chanté «et 1, et 2, et 3 zéro». Savourez.