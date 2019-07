Madagascar: Responsabilité Sociétale d'Entreprise - eTech s'associe avec l'Institut Jane Goodall

La responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) devient une pratique inhérente à toutes les entreprises qui se respectent. A l'instar d'eTech, une entreprise spécialisée dans les services numériques.

Dans cette démarche eTech qui est une référence du digital dans l'Océan Indien avec ses 450 collaborateurs, s'associe avec des organismes extérieurs. C'est le cas notamment avec le partenariat que eTech vient de nouer avec l'Institut Jane Goodall, une organisation à but non lucratif qui se développe autour de quatre grands axes : la recherche, l'éducation, la conservation et le développement. Et ce, dans le cadre du programme Roots and Shoots dont le premier objectif est d'aider les humains et les animaux à mieux vivre ensemble, tout en protégeant la nature à travers l'éducation de la jeunesse.

Cette intégration de eTech dans le programme Roots and Shoots n'est que le début de l'ouverture de l'entreprise sur d'autres organismes en matière de RSE. « Cette ouverture débute avec l'Institut Jane Goodall et nous n'excluons pas la possibilité d'un ou de plusieurs partenariats, sur de nouveaux projets relatifs à la RSE avec des entreprises concurrentes » a déclaré, hier le staff d'eTech, lors d'une conférence de presse.

Avant d'ajouter que « ce qui importe, c'est la volonté commune d'accomplir des actions positives pour Madagascar de manière durable ». Notons qu'à l'interne, eTech pratique aussi la RSE en donnant un environnement de travail de qualité à ses collaborateurs. « Tout au long de notre croissance, nous enrichissons nos engagements envers nos collaborateurs et le pays, en débutant d'abord à l'intérieur même de l'entreprise puis, petit-à-petit à l'extérieur : en faisant en sorte que nos salariés jouissent de matériel ergonomique, d'un cadre confortable et d'une atmosphère de travail agréable, puis en soutenant des organismes extérieurs comme par exemple, l'orphelinat Akany Telo »