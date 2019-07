Madagascar: Mortalité maternelle - Les décès liés aux complications de l'accouchement restent élevés

L'utilisation des méthodes contraceptives modernes a connu une avancée significative à Madagascar.

Entre 1992 et 2018, la mortalité maternelle a baissé de 28%. Il n'en demeure pas moins que le nombre de femmes qui meurent suite à des accouchements compliqués reste élevé.

Toujours 10 femmes par jour décèdent des suites de complications liées à la grossesse et à l'accouchement à Madagascar. Ce chiffre qui fait froid dans le dos, déjà connu il y a des années reste d'actualité. Il a été encore rappelé lors de la revue trimestrielle du programme de coopération entre le gouvernement de Madagascar et l'UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la Population) pour le compte de l'année 2019, le 26 juillet dernier, et du bilan des 25 ans de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement , pour Madagascar. Toutefois, des avancées ont pu être observées, notamment la diminution de la mortalité maternelle en général, qui a connu une baisse de 28%, le ratio de mortalité maternelle passant de 596 à 426 pour 100.000 naissances vivantes entre 1992 et 2018.

Progrès. Par ailleurs, le taux de fécondité chez les adolescentes est en diminution (de 163 pour mille en 2012 à 151 pour mille en 2018) en raison de l'adoption des méthodes de contraception. La prévalence contraceptive moderne s'est nettement améliorée : 41% en 2018, soit huit fois plus élevée que les 5% de l'année 1992. La région Androy, qui enregistre la plus basse prévalence, a également doublé la sienne, passant de 4,5% à 9%. Cette prévalence reste, cependant, encore extrêmement faible. Légère amélioration également au niveau des accouchements dans les formations sanitaires, ainsi que les accouchements assistés par des personnels qualifiés. Néanmoins, le taux reste encore faible : seulement deux femmes sur cinq accouchent dans une formation sanitaire.

Résultats transformateurs. "Nous nous sommes engagés à atteindre les trois résultats transformateurs de notre plan stratégique d'ici à 2030. Nous devons ainsi redoubler d'efforts et renforcer notre travail d'équipe ainsi que la collaboration entre les différents ministères et acteurs de terrain... ", a souligné Constant-Serge Bounda, représentant résident de l'UNFPA à Madagascar. Par résultats transformateurs, il faut entendre l'élimination des décès maternels évitables ; l'élimination des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, et l'élimination des violences basées sur le genre et les pratiques néfastes, y compris les mariages d'enfants.

Madagascar devra ainsi considérer quelques pistes prioritaires, notamment les nouveaux cas de fistule obstétricale par an, estimés à 5000 alors que la capacité annuelle nationale pour la réparation des femmes est de 1000. Il en est de même pour le taux de prévalence contraceptive nationale qui stagne, et enfin la couverture de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, à améliorer.