Madagascar: Volley-ball - Double défaite malgache en finale

Madagascar a joué de malchance en perdant lors des finales de volley-ball, samedi dans un gymnase de Pandit Sahadeo de Vacoas plein à ras bord avec près de 95% de Mauriciens, un public formidable qui a, un moment soutenu l'équipe féminine malgache avant de descendre les hommes de Nore Razafinjatovo.

Il y aura encore du chemin à faire pour que le volley-ball retrouve toute sa plénitude et espérer régner dans l'Océan Indien.

Car tout près du but et menant par 2 sets à 0 (25/22 ;25/23), les filles ont perdu le contrôle et se font chiper une victoire largement à leur portée. Mais aussi incroyable, c'est le moment choisi par Lea Raharimalala de commettre une erreur de coaching en sortant ses meilleures armes notamment Melissa Rambony, Lalah Andriamanoha mais aussi Clarat Razafiarisoa alors que l'équipe menait par 14 à 12 dans ce troisième set.

Et devant tant de générosité, les Seychelloises ne vont plus rien lâcher, le temps d'égaliser (25/23 : 25/21) et de conclure au tie break par 15 à 12 pour ce qui serait un hold up car rien ne dit malgré la grande classe d'Angélique Madeleine et de la capitaine Petra Richard que ces Seychelloises sont supérieures aux nôtres.

On ne peut dire autant pour les hommes balayés en un rien du temps par des Mauriciens portés à bout de bras par leur public en tous points admirable.

Et quand ils possèdent des véritables machines de guerre comme Kevin Larose et Allan Ester, les Malgaches n'avaient qu'à bien se tenir. Le score de 3 sets à 0 (25/16 ; 25/22 ; 25/18) en disait long sur ce combat pas trop inégal. Et c'est un peu dommage car le groupe avait tout de même des éléments de valeur tels Fenozara Andriamanoha, Tsiory Randriamanantena, Niriko Kamaka, Hasina Ranaivoson, Manohisoa Razafinjatovo et Tahiry Rakotomalala.

Bref du beau monde que Nore Razafinjatovo et Étienne Raharisena n'ont pas su gérer au mieux.